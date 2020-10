Lý do Orange bật khóc ở King of Rap

Tiết mục Tài sản của bố do ICD, Orange thể hiện trong bán kết King of Rap tối 24/10 đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là một trong những phần thi viral nhất 12 tập thi. Bài hát gây xúc động khi khai thác tình cảm gia đình dưới góc nhìn của một người cha. Nếu phần rap của ICD là lời nhắn nhủ của người cha dành cho con thì điệp khóc do Orange viết và thể hiện thay nỗi lòng của những người con.