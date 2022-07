Lý do nữ hoàng trượt băng Kim Yuna giấu kín bạn trai kém 5 tuổi

Kim Yuna và Ko Woo Rim hẹn hò từ năm 2018. Tuy nhiên, nữ hoàng trượt băng giữ kín chuyện tình cảm vì áp lực trước sự quan tâm của công chúng.

Kim Yuna được mệnh danh là nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Cô được xem như quốc bảo của người dân nước này. Do đó, tin tức Kim Yuna kết hôn với ca sĩ kém 5 tuổi Ko Woo Rim đang là chủ đề được dư luận Hàn Quốc quan tâm nhất. Tin tức này được tờ The Fact đăng ngày 25/7.

Theo truyền thông Hàn Quốc, hai ngôi sao kết hôn vào tháng 10. Công ty quản lý của Kim Yuna và Ko Woo Rim sau đó xác nhận thông tin. Công ty cho biết hai ngôi sao muốn tổ chức lễ cưới riêng tư và đơn giản bên gia đình, bạn bè thân thiết.

Khi thông tin hai ngôi sao kết hôn được đăng tải, không ít nguồn tin trên mạng xã hội Hàn Quốc cho biết Kim Yuna mang thai. Tuy nhiên, sáng 26/7, công ty quản lý của Kim Yuna là All That Sports khẳng định đó là thông tin vô căn cứ.

Áp lực giữ gìn sự riêng tư

Kim Yuna và Ko Woo Rim hẹn hò từ năm 2018 nhưng kín tiếng. Do đó, thông tin họ kết hôn vào tháng 10 gây bất ngờ cho công chúng Hàn Quốc.

Ngày 26/7, Xports News đưa tin về lý do Kim Yuna che giấu bạn trai suốt 3 năm. Xports News trích đăng thông tin từ phóng viên giải trí kiêm YouTuber nổi tiếng Lee Jin Ho. Lee Jin Ho cho biết tin đồn về cuộc hôn nhân của Yuna Kim bắt đầu lan truyền trong ngành vào tháng 9/2021.

Tuy nhiên, khi đó, công ty quản lý của Kim Yuna phủ nhận thông tin nữ hoàng trượt băng nghệ thuật kết hôn. Công ty giữ vững lập trường suốt nhiều ngày sau đó khi giới truyền thông đặt câu hỏi. Theo Lee Jin Ho, lý do Kim Yuna và công ty quản lý nhạy cảm với thông tin kết hôn là mối quan hệ với bạn trai cũ Kim Won Jung. Kim Won Jung là vận động viên khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp và từng vướng tai tiếng.

Kim Yuna kín tiếng trong chuyện đời tư.

Lee Jin Ho cho biết kể từ khi lộ ảnh hẹn hò sau đó thừa nhận mối quan hệ với Kim Won Jung vào tháng 3/2014, Kim Yuna rất áp lực. Cô căng thẳng khi dư luận quan tâm quá mức đến mối quan hệ giữa hai người, cũng như quá trình họ gặp gỡ, chia tay. Sau đó, Kim Yuna rất thận trọng trong việc gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới.

Lee Jin Ho cho biết: "Sau khi tin tức kết hôn được đăng tải, Kim Yuna và Ko Woo Rim giảm bớt các buổi hẹn hò".

Về danh tiếng của Ko Woo Rim, Lee Jin Ho nói: "Anh ấy có hình ảnh, tính cách rất tốt không chỉ trong ngành mà với cả người hâm mộ. Một đồng nghiệp của Ko Woo Rim nhận xét anh ấy luôn tôn trọng và thân thiện với mọi người, kể cả người hâm mộ".

Theo Lee Jin Ho và truyền thông Hàn Quốc, cha của Ko Woo Rim là mục sư của một nhà thờ nổi tiếng ở Daegu. Ko Woo Rim có tính cách ngay thẳng nhờ sự giáo dục từ nhỏ của gia đình.

Cha của Ko Woo Rim là mục sư Ko Kyung Soo. Ông là người phụ trách Trung tâm Truyền giáo Công nhân Nước ngoài Daegu và Nhà thờ Hòa bình Daegu trong thời gian dài. Ko Woo Rim thường đến giúp cha từ khi còn nhỏ và hỗ trợ người nước ngoài. Anh phụ trách việc kiểm tra bài tập về nhà của những người nước ngoài học tiếng Hàn và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

Năm 2005, Ko Woo Rim đã được phỏng vấn bởi một phương tiện truyền thông. Truyền thông khi đó xác nhận Ko Woo Rim đã làm công việc tình nguyện để giúp đỡ những người lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, Lee Jin Ho bày tỏ lo lắng về sự khác biệt tôn giáo giữa Yuna Kim và Ko Woo Rim. Lee Jin Ho nói về Ko Woo Rim: "Anh ấy là tín đồ Cơ đốc sùng đạo". Trong khi đó, Kim Yuna theo đạo Công giáo.

Thu hút nhau bởi có nhiều điểm chung

Hiện tại, công chúng gửi lời chúc mừng hai ngôi sao và thích thú khi biết hoàn cảnh họ gặp nhau. Theo Newsis, Kim Yuna và Ko Woo Rim gặp nhau ở sự kiện All That Skate 2018 sau đó bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, việc Ko Woo Rim tham gia sự kiện này là hoàn toàn tình cờ.

All That Skate 2018 được tổ chức vào ngày 20-22/5/2018. Theo kế hoạch ban đầu, đội chiến thắng trong chương trình Phantom Singer 1 của đài JTBC là Forte di Quattro sẽ biểu diễn trong cả 3 ngày của sự kiện. Sau đó, Forte di Quattro vướng lịch trình vào ngày 21/5. Do đó, đội chiến thắng của Phantom Singer 2 là Forestella biểu diễn thay. Ko Woo Rim chính là thành viên của Forestella.

Trên thực tế, Kim Yuna là người hâm mộ của Forte di Quattro, đặc biệt thành viên Ko Hoon Jung. Vào tháng 6/2018, Ko Hoon Jung khi xuất hiện trong chương trình Immortal Songs - Sing a Legend của đài KBS 2TV xác nhận thông tin trên. Do đó, Kim Yuna chủ động yêu cầu tham gia All That Skate 2018 để được gặp thần tượng. Tuy nhiên, định mệnh đã an bài cho cô gặp người chồng tương lai thay vì thần tượng trong sự kiện này.

Newsis cho biết Kim Yuna và Ko Woo Rim có nhiều điểm chung nên họ lập tức hẹn hò sau lần đầu gặp gỡ. Họ có sở thích âm nhạc giống nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người được giữ bí mật tuyệt đối. Newsis nhận định Kim Yuna luôn nhận được sự chú ý của công chúng trong mọi hành động. Do đó, cô chỉ thông báo tin vui với những người bạn thân thiết. Nữ hoàng trượt băng che giấu việc hẹn hò Ko Woo Rim với cả nhân viên trong công ty quản lý.

Trước đó, Kim Yuna được nhiều nam ca sĩ, diễn viên, ngôi sao thể thao chọn là hình mẫu lý tưởng của họ. Khi học trung học, Kim Yuna tiết lộ mẫu người lý tưởng của cô là "người đàn ông có ngoại hình và tính cách nam tính".

Trong cuốn tự truyện Kim Yuna's 7-Minute Drama, xuất bản năm 2010, Kim Yuna viết: “Tôi không thích những người đàn ông giả vờ mạnh mẽ. Thay vì một người luôn nghĩ đàn ông phải thế này hay thế kia, tôi muốn một người có thể tựa vào tôi khi mệt mỏi, khó khăn. Những người trung thực về cảm xúc của họ là tốt nhất”. Kể từ đó, Kim Yuna luôn chọn người trung thực và có thể giao tiếp tốt là yếu tố số một trong hình mẫu lý tưởng của cô.

Ko Woo Rim và Kim Yuna kết hôn vào tháng 10.

Theo DongA, khi thông tin về cuộc hôn nhân của Yuna Kim được biết đến, các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng đăng tải như một tin tức nóng hổi. Vào ngày 25/7, TV Asahi, Nikkan Sports và Yahoo Japan trích dẫn từ truyền thông Hàn Quốc: "Nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Yuna Kim sẽ kết hôn với một ca sĩ kém 5 tuổi vào tháng 10".

Kim Yuna nhận rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Nhật Bản, đặc biệt khi cô tranh huy chương vàng tại Thế vận hội Vancouver 2010 trước đối thủ người Nhật Bản Mao Asada (32 tuổi). Khi đó, Yuna Kim giành huy chương vàng và Adasa giành huy chương bạc.

Yuna Kim (sinh năm 1990) bắt đầu môn trượt băng nghệ thuật từ năm 7 tuổi và gia nhập đội tuyển quốc gia năm 2003. Cô giành huy chương vàng đơn nữ môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010. Kim Yuna tuyên bố giải nghệ sau khi giành huy chương bạc tại Thế vận hội mùa đông Sochi 2014.

Sau đó, cô làm đại sứ cho Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, góp phần tổ chức thành công thế vận hội. Yuna Kim cũng là đại sứ thiện chí quốc tế của UNICEF và tiến hành nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau. Kim Yuna hiện là một trong những nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc.

Ko Woo Rim (sinh năm 1995) tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc Đại học Quốc gia Seoul. Anh tham gia chương trình âm nhạc của đài JTBC năm 2017 Phantom Singer Season 2. Kể từ đó, anh xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Open Concert, King of Mask Singer...