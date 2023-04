Lý do những tin đồn thất thiệt được ví như cháy rừng

Những tin đồn thất thiệt thường lan nhanh, khó kiểm soát và để lại hậu quả nặng nề.

Digital wildfire /ˈdɪdʒ.ɪ.təl ˈwaɪld.faɪər/ (danh từ): Cháy rừng kỹ thuật số

Định nghĩa:

Digital wildfire được Macmillan Dictionary định nghĩa là một tin đồn thất thiệt lan truyền rất nhanh trên mạng, điển hình là thông qua mạng xã hội. Một mẩu tin sai lệch cũng có thể gây ảnh hưởng đến cộng đồng với tốc độ chóng mặt, có thể gây nguy hiểm và để lại những hậu quả khó lường.

Thuật ngữ cháy rừng kỹ thuật số được lấy cảm hứng từ các vụ cháy rừng như một cách khéo léo để nói về việc lan truyền thông tin sai lệch có thể gây hủy diệt như cách một vụ cháy rừng tàn phá cây cối, sinh vật sống.

Từ thế kỷ XIII, cháy rừng đã được dùng theo nghĩa bóng để chỉ sự lan truyền nhanh chóng của những điều tiêu cực, thường là những tin đồn hoặc những vấn đề cụ thể như bệnh tật.

Ví dụ điển hình của cháy rừng kỹ thuật số là vụ mạo danh bộ trưởng nội vụ Nga năm 2012. Cụ thể, vào mùa hè năm 2012, một người dùng Twitter đã mạo danh Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev để đăng tweet rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã "bị giết hoặc bị thương".

Khi đoạn tweet được đăng tải, dầu thô ngay lập tức tăng giá. Tuy nhiên, thông tin tổng thống bị giết chỉ là tin giả, ông vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Ứng dụng của digital wildfire trong tiếng Anh:

- World Economic Forum flags "digital wildfires" as risk to global stability. Global political and economic experts believe that false information spread on social networks could cause political and economic unrest.

Dịch: Diễn đàn Kinh tế Thế giới lưu ý rằng "cháy rừng kỹ thuật số" là nguy cơ đối với sự ổn định toàn cầu. Các chuyên gia chính trị và kinh tế toàn cầu tin rằng thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội có thể gây ra tình trạng bất ổn chính trị và kinh tế.

- One of the most effective ways to deal with a digital wildfire turns out to be use of the same social media avenues to set the record straight.

Dịch: Một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với tình trạng cháy rừng kỹ thuật số hóa ra lại là sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội tương tự để đính chính thông tin.