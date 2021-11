Lý do nhóm ngành khoa học sức khỏe hút sinh viên ở New Zealand

Trong danh sách nghề thiếu hụt nguồn nhân lực (Skills Shortages) của New Zealand, hơn 20 việc làm thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe nằm trong tốp đầu. Không chỉ có cơ hội việc làm rộng mở, đây là nhóm ngành được chú trọng công tác đào tạo tại xứ sở kiwi.

Khoa học sức khỏe là một trong những ngành mũi nhọn và quan trọng tại New Zealand. Trong đó, ĐH Otago và ĐH Auckland là các trường nổi tiếng về đào tạo nhóm ngành khoa học sức khỏe toàn cầu.

Nổi bật là ĐH Otago - ngôi trường có tuổi đời 150 năm - với thế mạnh đào tạo y khoa chuyên sâu. Ngành Nha khoa của trường giữ vị trí 33 trên bảng xếp hạng QS Rankings, trong khi ngành Giải phẫu học và Vật lý trị liệu xếp thứ 49. Các ngành khác như Y tá, Tâm lý học cũng vào danh sách 100 trường hàng đầu trên toàn thế giới.

New Zealand là điểm đến cho du học sinh muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực y khoa.

Nhiều năm qua, New Zealand từng bước triển khai các mô hình học tập bắt nhịp xu hướng tương lai, đáp ứng làn sóng chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực y khoa. ĐH Auckland, ĐH Otago… đã đưa mô hình telehealth (khám, chữa bệnh từ xa) vào điều trị và giảng dạy, trong khi ĐH Canterbury bắt tay thực hiện dự án xây dựng nền tảng trực tuyến phục vụ chẩn đoán bệnh từ xa.

Nhiều sáng kiến trong lĩnh vực y khoa của sinh viên, chuyên gia New Zealand được ứng dụng rộng rãi toàn cầu như máy làm ẩm/ấm khí thở (respiratory humidifier - công cụ hỗ trợ khí thở vào cho bệnh nhân nguy kịch), 3D colour X-ray, robot hỗ trợ hồi sức…

Việc triển khai thành công hồ sơ sức khỏe điện tử (HER) đã đưa New Zealand vào nhóm quốc gia hàng đầu thế giới về y khoa, tạo nền tảng giảng dạy trong nhóm ngành khoa học sức khỏe.

Khoa học sức khỏe là nhóm ngành có chuyên môn điều trị và chăm sóc sức khỏe, bao gồm thể chất và tinh thần. Khi cân nhắc nhóm ngành này, nhiều người thường liên tưởng đến các chuyên ngành thuộc tuyến đầu y tế, với yêu cầu đầu vào cao (như bác sĩ, y sĩ, dược sĩ).

Tuy nhiên, các ngành nghề trong lĩnh vực khoa học sức khỏe rất đa dạng. Người học có thể lựa chọn ngành nghề thuộc vị trí hậu cần (nghiên cứu y khoa, thử nghiệm lâm sàng, sức khỏe cộng đồng, thể thao hay dinh dưỡng …), ngành gián tiếp (hỗ trợ cho tuyến điều trị), tiêu biểu như Y tế cộng đồng, Xét nghiệm, Dược… với tiêu chuẩn đầu vào dễ dàng hơn.

Tại New Zealand, hệ thống giáo dục thể hiện sự nhạy bén với thị trường việc làm tương lai khi triển khai nhiều ngành học mới phù hợp xu hướng và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực. Trong đó, 3 liên ngành mới nổi bật là Khoa học thể thao (Sport science), Y tế cộng đồng (Community health) và Chính sách y tế và an sinh (Population health).

Khoa học thể thao là liên ngành phổ biến tại nhiều quốc gia tiên tiến. Lựa chọn liên ngành này của ĐH Công nghệ Auckland, người học có thể nghiên cứu chuyên sâu về thể thao, vật lý trị liệu, dinh dưỡng… Trong hai năm đầu tiên, sinh viên được học các môn nền tảng như giải phẫu học, luật và đạo đức trong thể thao… Ở học kỳ cuối, sinh viên sẽ học môn chuyên ngành như ứng dụng kiến thức để đo lường - đánh giá điều kiện thể chất của vận động viên, thực hành vật lý trị liệu - tại phòng khám.

Nếu người học có định hướng tham gia cải thiện hệ thống y tế thông qua các chính sách, đạo luật, thực hành y tế trong cộng đồng, phân bố quỹ y tế, chương trình cử nhân Population health (Chính sách về y tế và an sinh) của ĐH Waikato là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong 3 năm đào tạo, sinh viên tiếp xúc các môn học về chính sách, số liệu, hệ thống và tài chính trong y tế, được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng để làm việc trong lĩnh vực hoạch định chiến lược.

Với chương trình cử nhân Sức khỏe cộng đồng (Community health) tại ĐH Otago hoặc ĐH Waikato, sinh viên có thể trở thành chuyên gia tư vấn sức khỏe, giáo viên sức khỏe - thể chất, người điều phối sự kiện về sức khỏe - thể thao…

Ngoài ra, nhiều trường đại học và học viện kỹ nghệ ở New Zealand có đa dạng chương trình đào tạo liên quan nhóm ngành khoa học sức khỏe. Đơn cử là ngành Kỹ thuật Y sinh (Biomedical science) của ĐH Công nghệ Auckland (AUT) hay Dinh dưỡng học (Human nutrition) của ĐH Massey.

Điểm chung của chương trình giáo dục New Zealand là đề cao kỹ năng thực hành. ĐH Otago và ĐH Auckland có phòng khám dịch vụ cho người dân, do giảng viên và sinh viên đảm trách điều trị.

Cụ thể, sinh viên ĐH Otago có thể tham gia phòng khám vật lý trị liệu để thực hành chăm sóc bệnh nhân. Sinh viên ĐH Auckland có nhiều lựa chọn thực hành khám chữa bệnh trong mảng phục hồi chức năng (rehab), dinh dưỡng (nutriotion and dietetic), nhãn khoa, thính giác, tâm lý, chữa trị bệnh lý về rối loạn ngôn ngữ…

Ngoài kiến thức chuyên môn, chương trình giáo dục xứ kiwi khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp chuyên ngành. Tuần lễ sự kiện “Population health intensive week” của ĐH Auckland mở ra cơ hội để các bạn theo học ngành khoa học sức khỏe, dược… thực hành tình huống thực tế, trao đổi theo nhóm.

Bên cạnh yếu tố đa dạng ngành và môi trường học chất lượng, Chính phủ New Zealand luôn tạo điều kiện để sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp. Nếu không muốn phát triển sự nghiệp ở xứ sở kiwi, các bạn trẻ có thể tận dụng tấm bằng quốc tế nhóm ngành sức khỏe để tìm công việc tại các quốc gia phát triển.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Chìa khóa du học New Zealand 2021", Viện ISB - ĐH Kinh tế TP.HCM hợp tác Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) tổ chức lớp học trải nghiệm (Taster class).

Tại lớp học, học sinh, sinh viên Việt Nam được tương tác trực tiếp với giảng viên từ các trường đại học hàng đầu New Zealand (ĐH Otago, ĐH Massey, ĐH Lincoln, ĐH Công nghệ Auckland, ĐH Auckland) và cập nhật xu hướng nghề nghiệp của ngành học.

10 lớp học giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức về ngành học chủ lực tại New Zealand, từ đó đưa ra lựa chọn cho tương lai. Độc giả cập nhật thông tin và đăng ký học tại đây.

Hình thức: Học trực tuyến trên Zoom | Thời gian: 7/11-28/11.