Lý do nhiều thuê bao Viettel nhận được tin nhắn đáng ngờ

Đại diện Viettel xác nhận có sự cố xảy ra. Nhà mạng này cũng cho biết tính đến nay, không hề có khách hàng nào chịu thiệt hại.

Ngày 14/4, trong email trả lời Zing, đại diện Viettel cho biết nhiều tài khoản My Viettel đang bị dò mật khẩu.

"Do ứng dụng My Viettel có cơ chế cảnh báo khi đăng nhập trên thiết bị lạ, khách hàng có nhận được tin nhắn với nội dung: 'Thuê bao của quý khách vừa đăng nhập ứng dụng My Viettel - http://viettel.vn/app trên một thiết bị có tên: Tên thiết bị đăng nhập. Xin cảm ơn", đại diện Viettel trả lời Zing một ngày sau khi sự cố xảy ra.

Theo đại diện Viettel, qua phân tích dựa trên phản ánh thu nhận được, sự việc chưa gây thiệt hại cho bất kỳ khách hàng nào.

"Để bảo vệ chính mình khỏi các nguy cơ, Viettel khuyến cáo khách hàng đổi mật khẩu thường xuyên, sử dụng mật khẩu khó... Không cung cấp tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ bên nào khác ngoài ứng dụng My Viettel", đại diện nhà mạng cho biết.

Nhiều người dùng My Viettel phản ánh việc bị một tài khoản có tên MrLeaked dùng số thuê bao của họ để đăng nhập ứng dụng.

Chiều 15/4, nhiều người dùng phản ánh việc nhận được tin nhắn từ My Viettel cho hay thuê bao của họ đã đăng nhập vào ứng dụng từ thiết bị khác. Cụ thể, thiết bị đăng nhập có tên "MrLeaked (iPhone 11 Pro Max)".

Trên một hội nhóm công nghệ, nhiều người dùng cũng phản ánh về tình trạng tương tự. "Không rõ sau khi đổi mật khẩu, người dùng số điện thoại của tôi để đăng nhập có đọc được tin nhắn thông qua app không? Vì những tài khoản ngân hàng của tôi đều liên kết với SIM này", một tài khoản cho biết.

"Sau khi nhận tin nhắn số của tôi đăng nhập vào ứng dụng tư thiết bị này, ứng dụng tiếp tục gửi mã OTP yêu cầu xác thực đăng nhập trên ứng dụng", Phúc Thịnh, người dùng ngụ ở TP.HCM cho biết.

"Tôi nhận được tin nhắn có người đăng nhập vào My Viettel thông qua số điện thoại của mình. Tôi đã đổi ngay mật khẩu sau đó, nhưng không biết liệu như thế đã đủ chưa", tài khoản Facebook Vinh Quang viết trên trang cá nhân.

Chiều 15/4, tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel cho biết cả ngày hôm nay, hệ thống nhận được nhiều thắc mắc của người dùng về vấn đề này. Một tổng đài viên cho biết cá nhân anh trong một ngày đã xử lý gần 20 trường hợp.