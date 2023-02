Lý do nhiều nhà hàng ở Mỹ cấm trẻ con

Không chỉ thực khách, ngay cả nhân viên và chủ nhà hàng cũng không hài lòng với sự ồn ào, lộn xộn của một số trẻ em.

Nhiều nhà hàng ở Mỹ cấm trẻ em. Ảnh: foodandwine.

Khoảng 20h ngày thứ 6, Julia Foster (29 tuổi) và bạn trai, Brandon (26 tuổi), chuẩn bị thưởng thức chai Cabernet Sauvignon dưới ánh nến tại nhà hàng Via Carota (New York, Mỹ), theo The New York Post.

Cặp đôi đã xa nhau nhiều tuần khi Brandon, VĐV golf, phải thi đấu ở xa và giờ đây rất mong chờ bữa tối lãng mạn bên nhau. Họ đã đặt chỗ tại nhà hàng hơn một tháng trước đó.

Nhưng bữa tối trong mơ bị phá hỏng hoàn toàn vì một đứa trẻ la hét om sòm ở bàn kế bên.

"Đứa trẻ không ngừng phàn nàn rằng thực đơn nhà hàng không có món gà chiên cốm, trong khi những bậc cha mẹ vẫn thản nhiên thưởng thức ly cocktail của họ. Tôi đã nghĩ trong đầu: 'Điều này thật lố bịch'", Foster, nhà tư vấn, nói.

Foster không phải người đầu tiên phàn nàn về những thực khách nhỏ tuổi ồn ào, thích gây lộn xộn. Sự khó chịu của khách hàng và cả nhân viên gia tăng đang khiến nhiều nhà hàng ở Mỹ ra quy định cấm trẻ em.

"Giờ trông trẻ"

Foster cho biết khi dùng bữa bên ngoài, đặc biệt là ở những nhà hàng sang trọng, cô hy vọng có được trải nghiệm cao cấp, tinh tế.

"Nhưng khi có trẻ em ở đó, những trải nghiệm như vậy biến mất. Đó là lý do giờ đây những nhà hàng có chính sách 'no-kids' sẽ trở nên thu hút với tôi", cô chia sẻ.

Không chỉ thực khách, ngay cả nhân viên hoặc chủ nhà hàng cũng không hài lòng với sự lộn xộn của một số trẻ em và sự thờ ơ của các bậc phụ huynh.

Một người phục vụ trước đây tại nhà hàng Italy cao cấp ở Brooklyn (New York) nhớ lại "sự hỗn loạn điển hình" thường xảy ra trong khoảng thời gian mà cô và các nhân viên gọi là "giờ trông trẻ", khi các gia đình đến ăn tối sớm.

Julia Foster và Brandon cảm thấy khó chịu trước sự ồn ào của trẻ em trong nhà hàng. Ảnh: The New York Post.

Cô kể rằng một đứa trẻ 6 tuổi đã nổi cơn thịnh nộ khi được thông báo món bạch tuộc yêu thích của mình không còn trong menu.

"Đức trẻ bắt đầu khóc, trong khi các bậc phụ huynh không biết phải làm gì".

Cựu nhân viên phục vụ nói rằng những ngày nhà hàng đón nhiều thực khách nhỏ tuổi, cô và đồng nghiệp đều phải ở lại rất muộn để dọn dẹp. Đôi khi các bậc cha mẹ còn mong đợi cô có thể chỉnh đốn những đứa con của họ.

"Các bậc phụ huynh sẽ nói: 'Bạn có thể bảo con tôi không được trèo lên ghế không? Nó chắc chắn sẽ nghe lời bạn'. Những lúc như vậy tôi lại nghĩ mình không chỉ phục vụ đồ ăn, mà còn phải giúp khách hàng dạy bảo con cái".

Những nhà hàng cấm trẻ em

Giữa tháng 2, Nettie's House of Spaghetti, một nhà hàng Italy ở Tinton Falls (New Jersey), thông báo trên trang Facebook: "Trẻ em dưới 10 tuổi sẽ không còn được tiếp đón ở Nettie's".

Nhà hàng giải thích rằng dù rất yêu trẻ con, nhưng việc phục vụ các vị khách nhỏ tuổi là vô cùng khó khăn.

"Vì không thể kiểm soát tiếng ồn, thiếu không gian cho ghế cao, không đủ sức dọn dẹp đống bừa bộn và quản lý những đứa trẻ chạy quanh nhà hàng, chúng tôi đã quyết định đưa ra chính sách mới".

Quy định "no-kids" sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 3. "Chúng tôi biết rằng điều này sẽ khiến một số người khó chịu, đặc biệt là những ai có con nhỏ. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng đây là quyết định đúng đắn để giúp nhà hàng phát triển".

Nettie's House of Spaghetti không phải nơi đầu tiên ra chính sách như vậy.

Quy định cấm trẻ em của các nhà hàng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: The Washington Post.

Năm 2021, nhà hàng Red Rooster Burgers & Brew ở California cũng đã cấm những khách hàng dưới 18 tuổi dùng bữa mà không có người lớn đi kèm.

Năm 2018, Old Fisherman's Grotto, ở Monterey, California, thu hút sự chú ý vì chính sách không cho phép "trẻ em khóc" hoặc trẻ em gây "tiếng ồn lớn". Nhà hàng này cũng cấm xe đẩy kể từ năm 2009 vì "sự an toàn của nhân viên và khách hàng".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến ​​cho rằng các nhà hàng nên chào đón khách quen ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trong bối cảnh dịch vụ chăm sóc trẻ em đắt đỏ như hiện tại.

Giám đốc tiếp thị ở Brooklyn, Michelle, một bà mẹ hai con, cho biết cô đã đưa các con của mình đến những phòng ăn sang trọng như Carbone ở West Village.

"Mọi người ghét bạn vì điều đó. Nhưng những người trông trẻ yêu cầu 25 USD /giờ, tôi không thể trả số tiền đó mọi lúc", cô nói.

Đối với Foster, người không chắc liệu mình có sinh con hay không, bữa tối ở Via Carota trị giá hơn 200 USD của cô và bạn trai là trải nghiệm tồi tệ mà cả hai không bao giờ muốn có thêm.

"Tiếng la hét cứ không ngừng lớn hơn và chúng tôi đã rời đi mà không ăn tráng miệng", Foster cho biết.