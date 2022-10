Lý do nhiều người khó chịu khi bị gọi là 'sheeple'

Sheeple ra đời từ năm 1945 nhưng đến năm 2017 mới được đưa vào Merriam-Webster Dictionary.

Sheeple /ˈʃiː.pəl/ (danh từ): (Tạm dịch) Cừu ngoan.

Định nghĩa:

Sheeple được ghép giữa sheep và people, dùng để chỉ những người dễ bị dắt mũi, thích bắt chước điều người khác làm hoặc tin những điều họ nghe thấy và không nghĩ cho bản thân. Đây là một cách nói xúc phạm nên không ít người cảm thấy khó chịu khi bị gọi là sheeple.

Theo Merriam-Webster Dictionary, sheeple lần đầu được sử dụng từ năm 1945. Thời đó, thuật ngữ này được dùng để nói về những người theo đuổi xu hướng mua sắm một cách tiêu cực.

Đến năm 2017, Merriam-Webster Dictionary đưa sheeple vào danh sách từ mới và lấy một câu mỉa mai các tín đồ Apple để làm ví dụ: "Apple's debuted a battery case for the juice-sucking iPhone - an ungainly lumpy case the sheeple will happily shell out $99 for".

Dịch: Apple đã ra mắt sản phẩm ốp lưng tích hợp sạc pin dành cho chiếc iPhone tốn pin - một chiếc ốp sần sùi, xấu xí mà những con cừu ngoan sẽ vui vẻ bỏ ra 99 USD để tậu về.

Thực tế, đoạn ví dụ này nằm trong một bản tin do nhà báo chuyên mục công nghệ của CNN Doug Criss đăng tải vào năm 2015.

Ứng dụng của sheeple trong tiếng Anh:

- There are all these small-minded sheeple who apparently never learned to think for themselves.

Dịch: Những con cừu ngoan đầu óc nông cạn này sẽ không bao giờ học cách nghĩ cho bản thân.

- They used to be passive sheeple, doing what the doctors and the experts told them.

Dịch: Họ từng là những con cừu ngoan thụ động, làm theo những điều bác sĩ, chuyên gia đưa ra.