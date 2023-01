Lý do nhiều ca sĩ Việt chạy show xuyên Tết Nguyên đán 2023

Số lượng sự kiện âm nhạc những ngày cuối năm tăng mạnh. Do đó, nhiều ca sĩ Việt chạy show liên tục từ đầu tháng Chạp.

Nhiều nghệ sĩ không tiết lộ con số cụ thể nhưng thừa nhận cát-xê diễn ngày Tết Nguyên đán tăng so với thông thường. Lý do là mọi chi phí, chẳng hạn di chuyển, trang điểm… trong ngày Tết Nguyên đá tăng mạnh. Orange chia sẻ với Zing cô nhận được thu nhập tăng khoảng 10%. Cát-xê của Đan Trường có cùng mức tăng để hỗ trợ vũ đoàn đi lại, ăn uống.

Ốm, mất tiếng vì chạy show dịp Tết Nguyên đán

Chia sẻ với Zing, ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân cho biết lịch diễn của anh kín từ đầu tháng 1 tới hết 22/1 tức mùng Một Tết Nguyên đán. Sau 3 ngày ăn Tết và nghỉ ngơi bên gia đình, nam ca sĩ tiếp tục chạy show từ mùng 5 tháng Giêng. Thậm chí, có ngày Thái Ngân biểu diễn tới 4 show.

Năm nay, anh diễn tại Hội An và Đà Nẵng vào 30 tháng Chạp và mùng Một Tết. Theo Thái Ngân, mỗi lần đi diễn Giao thừa, anh luôn thấy hào hứng và vui mừng. Nam ca sĩ thừa nhận cát-xê ngày Tết Nguyên đán tăng nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, do tiền chi trả cho phương tiện di chuyển cũng tăng nên tổng thu nhập không quá thay đổi.

Về kỷ niệm đáng nhớ khi đi diễn dịp cận Tết Nguyên đán, giọng ca Yêu nhau nhé bạn thân kể anh nhận 4 show trong một ngày. Thời điểm anh diễn show cuối cùng tại một trường học ở TP.HCM, đồng hồ đã điểm 12h đêm. Vì thời gian quá muộn và đêm nhạc dành cho học sinh nên khi Thái Ngân diễn được nửa bài đầu tiên, ban tổ chức đột ngột tắt âm thanh, ánh sáng. Cả Thái Ngân và khán giả đều ngỡ ngàng ra về rồi sau đó mới được giải thích lý do.

Thành công từ Ca sĩ mặt nạ giúp tên tuổi của Myra Minh Như phủ sóng. Nhờ đó, công việc của cô bận rộn hơn. Từ 7/1, nữ ca sĩ biểu diễn liên tục tại các địa điểm của Mỹ. Riêng tối giao thừa (tức 21/1 dương lịch) và ngày đầu tiên của năm Quý Mão (ngày 22/1), Minh Như gặp gỡ khán giả California, South Carolina. Tại Việt Nam, cô biểu diễn liên tiếp 4 show vào ngày 25/1-28/1 tại Đà Lạt và 30/1 ở TP.HCM. Nữ ca sĩ có một năm thành công và cơ hội gặp gỡ, giao lưu với khán giả đến nhiều hơn.

Phạm Đình Thái Ngân và Trang Moon tại hậu trường các show diễn. Ảnh: NVCC, Thành Đông.

Lịch trình của Đan Trường đã được sắp xếp tới hết ngày 24/4. Trong khoảng thời gian 10/1-31/1, nam ca sĩ diễn ít nhất 17 show. Năm nay, Đan Trường đón giao thừa cùng khán giả Phú Quốc thông qua một chương trình âm nhạc.

Những ngày cuối năm, số sự kiện âm nhạc tăng cao cũng kéo theo nhu cầu mời DJ. Do đó, Trang Moon bận rộn suốt những ngày cuối năm. Chia sẻ với Zing, nữ DJ cho biết cô không có thời gian nghỉ ngơi từ đầu tháng 1. Mỗi ngày chỉ nhận 1 show nhưng vì diễn ở các tỉnh thành khác nhau nên Trang Moon phải di chuyển liên tục.

Có ngày, cô chỉ được ngủ khoảng 3 tiếng dẫn đến cảm cúm, tắt tiếng. Dịp Tết Nguyên đán 2023, cô chỉ nghỉ ngơi mùng Một. Trang Moon dành ban ngày để thăm hỏi người thân hoặc di chuyển giữa các địa điểm rồi diễn buổi tối.

Khi được hỏi về thu nhập ngày Tết Nguyên đán, Trang Moon cho biết cô không tăng cát-xê nhiều bởi thường nhận lời biểu diễn của những địa điểm quen thuộc. Với mong muốn hỗ trợ đồng nghiệp thân thiết và được gặp gỡ khán giả nên Trang Moon không nhận cát-xê quá cao. Việc được bận rộn vào ngày đầu năm mới khiến nữ DJ thấy may mắn và hạnh phúc.

Từ chối nhận show để quây quần bên người thân

Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ quyết định dành những ngày cuối năm bên gia đình thay vì chạy show dù được cát-xê cao.

Là một trong những ca sĩ thành công nhất năm qua, Tăng Duy Tân nghỉ Tết Nguyên đán khá sớm. 15/1 tức 22 tháng Chạp là ngày biểu diễn cuối cùng của chủ nhân hit Bên trên tầng lầu trong năm 2022. Nhận được nhiều lời mời với cát-xê tăng cao nhưng Tăng Duy Tân quan niệm ngày Tết Nguyên đán phải dành cho gia đình.

“Truyền thống ở quê tôi là cứ ngày Tết Nguyên đán, gia đình sẽ quây quần bên nhau. Chuyện kinh tế mỗi người sẽ có nhu cầu khác nhau. Do đó, dù cát-xê diễn dịp tết tăng nhiều lần, tôi cũng không tiếc nuối bởi tôi nghĩ không số tiền nào có thể mua được một dịp quây quần trọn vẹn bên người thân”, Tăng Duy Tân nói.

Khi được hỏi thêm về sự thay đổi cuộc sống sau khi Bên trên tầng lầu trở thành hiện tượng, Tăng Duy Tân trả lời: “Từ khi Bên trên tầng lầu được khán giả yêu thích, tôi có nhiều cảm xúc, đầu tiên là bất ngờ đến hạnh phúc rồi lại bất an, lo lắng. Từ 2016, tôi tập trung trong phòng thu để sản xuất âm nhạc và hạn chế đi hát. Sau khi được biết tới và Bên trên tầng lầu nổi tiếng, tôi có nhiều show diễn hơn. Kéo theo đó là những lo lắng về kỹ năng, chẳng hạn nhảy, sự tự tin trên sân khấu. Tuy nhiên, lúc này tôi mãn nguyện vì đã thực hiện được lời hứa với gia đình, cải thiện cuộc sống cho cha mẹ ở quê”.

Anh Tú, Lưu Hiền Trinh ở bên gia đình vào những ngày quan trọng. Ảnh: NVCC.

Ngoài show diễn ngày mùng 3 tháng Giêng tức 24/1 dương lịch cùng Lyly tại Đà Lạt, Anh Tú dành trọn những ngày Tết Nguyên đán 2023 bên gia đình. Nam ca sĩ đùa rằng anh mới ra bài hát Mừng con về nhà nên không thể vắng mặt trong dịp cuối năm.

Anh Tú cho biết kế hoạch trong dịp tết của anh và gia đình năm nay không có gì đặc biệt. Nam ca sĩ chỉ đi thăm, chúc tết họ hàng. Giọng ca Mạnh mẽ lên cô gái nói thêm giống nhiều bạn trẻ khác, anh luôn bị gia đình, họ hàng giục chuyện lấy vợ mỗi khi về nhà đón tết.

Gia đình ca sĩ Lưu Hiền Trinh, Sara Lưu, nhạc sĩ Dương Khắc Linh có truyền thống tụ họp vào khoảnh khắc giao thừa, cùng xem pháo hoa, nghe Chủ tịch nước chúc tết toàn dân trên sóng truyền hình. Sau đó cả nhà cùng thưởng thức bữa ăn đầu năm và đi chúc tết họ hàng, bạn bè. Do đó, năm nay, Lưu Hiền Trinh chỉ diễn tới 29 tháng Chạp dù nhận được nhiều lời mời. Nữ ca sĩ dành chọn những ngày còn lại bên gia đình và đi diễn trở lại từ mùng 4 tháng Giêng.

Nữ ca sĩ nói thêm với Zing: “So với năm ngoái, năm nay tôi có nhiều show hơn. Năm nay, tôi cũng có lời mời tham gia biểu diễn và giao lưu người Việt tại các nước châu Âu vào dịp Tết Nguyên đán nhưng rất tiếc tôi phải từ chối. Lý do là tôi bị trùng lịch một vài chương trình đã nhận tại Việt Nam và cũng muốn những ngày đầu năm ở bên gia đình. Do đó, tôi đành lỡ hẹn với khán giả phương xa”.