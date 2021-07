Lý do người trẻ thích thú yêu đương nhưng ngại kết hôn

02:04

Nhân viên bê một lúc 31 đĩa thức ăn cho khách

Nam nhân viên Mohammad gây ấn tượng cho thực khách khi bưng một lúc 31 đĩa thức ăn. Đoạn video được ghi lại tại nhà hàng hải sản Old Man and The Sea ở Jaffa, Israel.