Lý do nghệ sĩ giấu kín chuyện từng kết hôn

Theo chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến nghệ sĩ phải giấu kín thông tin từng kết hôn. Trong đó, lý do quan trọng nhất là giữ hình ảnh và người hâm mộ.

“Nhiều người nổi tiếng tin rằng khán giả khó lòng chấp nhận thần tượng kết hôn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức hút bị giảm sút và đánh mất những lợi ích kinh tế. Vì thế, họ luôn tìm cách giấu kín thông tin về chuyện kết hôn của mình, đặc biệt ở nghệ sĩ ở các nước châu Á”, Giáo sư ngành Văn hóa Đại chúng Liew Kai Khiun (Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore), chia sẻ trong bài viết Why stars hide their marriage? (Tại sao người nổi tiếng che giấu hôn nhân của họ) trên The Strait Times.



Với người nổi tiếng, chuyện tình cảm, hôn nhân, con cái là những chủ đề thuộc về đời tư, luôn được họ tìm cách giấu giếm. Không ít trường hợp, nghệ sĩ trên thế giới và cả Việt Nam bị “khui” thông tin từng trải qua kết hôn, gây chấn động showbiz, khiến khán giả ngỡ ngàng. Không chỉ nghệ sĩ Việt, nhiều người nổi tiếng nước ngoài cũng nỗ lực giấu kín thông tin đời tư càng lâu càng tốt.

Che giấu thông tin để giữ hình ảnh, fan

Ngô Tôn là trường hợp điển hình khi bí mật chuyện kết hôn trong gần 10 năm. Theo Sina, nam diễn viên đăng ký kết hôn với Lâm Lệ Oánh từ năm 2004 - trước khi gia nhập showbiz một năm. Nhưng Ngô Tôn vẫn lên báo khẳng định mình độc thân.

Năm 2013, Ngô Tôn ra mắt tự truyện và thừa nhận bản thân đã kết hôn từ lâu và có con gái tên Ngô Hân Di sinh năm 2010. Tuyên bố trên khiến showbiz Hoa ngữ chấn động, khán giả quay lưng và tẩy chay Ngô Tôn vì che giấu hôn nhân, lợi dụng sự yêu mến của người hâm mộ. Công chúng cũng chỉ trích nam diễn viên vì cho rằng anh tham danh tiếng, lợi dụng vợ con đánh bóng tên tuổi khi sự nghiệp đi xuống.

Ngô Tôn giấu kín thông tin kết hôn trong gần một thập kỷ.

Tài tử Lưu Đức Hoa cũng nhiều năm che giấu sự thật về chuyện kết hôn giống Ngô Tôn. Anh bí mật đăng ký kết hôn với tiểu thư người Malaysia Chu Lệ Thiên. Nhưng mãi đến năm 2008, hình ảnh Thiên vương Hong Kong chịu tang cha vợ được truyền thông đăng tải, anh mới lên tiếng xác nhận cuộc hôn nhân với Chu Lệ Thiên.

Tin tức này lập tức gây xôn xao dư luận châu Á bởi trong suốt 28 năm, Lưu Đức Hoa luôn tâm sự mình là người đàn ông độc thân và hy vọng sớm lập gia đình. Khi đó, sự nghiệp của nam nghệ sĩ cũng vì chuyện hôn nhân đại sự mà ảnh hưởng không ít.

Tại showbiz Hàn Quốc, nhiều khán giả xem thần tượng là người tình trong mộng. Khi phát hiện thần tượng kết hôn, họ sẽ quyết định từ bỏ. Vì thế, để giữ hình ảnh và fan, phần lớn nghệ sĩ xứ củ sâm tìm mọi cách giữ kín đời tư, nhất là chuyện kết hôn. Ca sĩ Lee Jae Hoon - nhóm nhạc Cool - từng mất 11 năm mới dám thú nhận chuyện kết hôn và có hai con.

Hay một trường hợp khác là nam diễn viên Sung Joon. Trước khi nhập ngũ vào năm 2020, anh mới lên tiếng xác nhận đã kết hôn và có con đầu lòng.

Lý giải về nguyên nhân nghệ sĩ thường có xu hướng giấu kín chuyện kết hôn, trên Korea Times, chuyên gia tâm lý học Kwon Young Chan cho biết: “Nhiều ngôi sao tin rằng hôn nhân sẽ khiến độ nổi tiếng của họ tụt giảm. Với họ, bớt nổi tiếng đồng nghĩa với việc đánh mất những fan có thể mang lại lợi ích kinh tế”.

Nghệ sĩ có nên công khai chuyện kết hôn

Trong một cuộc khảo sát trên The Strait Times, nghệ sĩ châu Á thường có xu hướng giấu giếm chuyện kết hôn so với người nổi tiếng ở Hollywood. Điều này bắt nguồn từ gốc rễ văn hóa, lối sống và môi trường hoạt động nghệ thuật của từng quốc gia.

Theo Giáo sư ngành Văn hóa Đại chúng Liew Kai Khiun (Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore), khi khán giả phát hiện thần tượng đã kết hôn, ban đầu họ thường có tâm lý ngỡ ngàng và thể hiện sự phản đối. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi nghệ sĩ nỗ lực vun đắp cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và tạo ra các sản phẩm nổi bật, người hâm mộ sẽ chuyển sang thái cực ủng hộ.

Tài tử Lưu Đức Hoa nỗ lực che giấu chuyện kết hôn trong nhiều năm.

Ông Liew Kai Khiun viện dẫn trường hợp của Ngô Tôn để thấy rằng sau thời gian đầu hứng chịu chỉ trích, tài tử dần lấy lại cảm tình từ khán giả. Diễn viên Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ còn được đặt biệt danh “ông chồng quốc dân” vì sự chung thủy, hết lòng yêu thương vợ con trong nhiều thập kỷ.

Trước câu hỏi khi nào nghệ sĩ nên đứng ra công khai chuyện đã kết hôn, Giáo sư Liew Kai Khiun cho rằng người nổi tiếng cũng là những người bình thường. Họ cũng có nhu cầu lập gia đình, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, khán giả thường dễ dàng chấp nhận sự thật hơn khi thần tượng của họ già đi hoặc đến tuổi kết hôn thông thường.

Bà Ivy Low, người đứng đầu bộ phận quản lý nghệ sĩ tại tập đoàn MediaCorp (Singapore) cho rằng hẹn hò, kết hôn, sinh con là sự kiện quan trọng của đời người. Và nghệ sĩ không nhất thiết phải tìm cách che giấu.

"Trong thời đại phát triển của các nền tảng mạng xã hội, việc nghệ sĩ che giấu chuyện kết hôn gần như không thể. Chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ sống thật với con người của họ, đón nhận danh tiếng đến từ công việc và tìm kiếm sự hỗ trợ của người hâm mộ thông qua màn trình diễn công việc", bà Ivy Low nói.