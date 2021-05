Lý do nghệ sĩ cắt đứt quan hệ với cha mẹ

Do mâu thuẫn gia đình, một số ngôi sao như Adele, Meghan Markle, Beyoncé... chọn cách không nói chuyện với cha mẹ ruột.

Theo bài viết được SCMP đăng ngày 22/5, khi nói đến danh tiếng và gia đình, mọi thứ có thể trở nên phức tạp. Có nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood đã cắt đứt quan hệ với người thân vì nhiều lý do, trong đó có việc cảm thấy bị gia đình phản bội.

Một số ngôi sao tức giận sau khi bị người thân trong gia đình bán thông tin, hình ảnh cho các trang báo. Một số người khác thấy không hợp với cha mẹ sau thời gian chung sống.

Adele không nhìn mặt cha

Theo SCMP, đầu tháng 5, Mark Evans - cha ruột của Adele - đã qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ không gặp hay nói chuyện cùng ông Evans.

Mối quan hệ rắc rối giữa Adele và cha cô bắt đầu khi ông chọn cách bỏ nhà ra đi. Lúc ấy, Adele chỉ 3 tuổi. Cô được mẹ một mình nuôi lớn.

Sau khi Adele nổi tiếng, ông Evans lợi dụng điều đó, nói chuyện với nhiều trang báo nhằm thu hút sự chú ý của con gái. "Chỉ có Chúa mới biết tôi đã sống sót như thế nào. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho Adele là đảm bảo con gái không nhìn thấy tôi trong tình trạng tồi tệ", ông nói với một tờ báo Anh.

Adele không nhìn mặt cha ruột nhiều năm.

Năm 2011, ông tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn chỉ trích Adele. Evans cho rằng con gái mình đấu tranh, tìm kiếm tình yêu chỉ vì bị bỏ rơi trong quá khứ.

Sự việc trên chính thức khiến mối quan hệ giữa Adele và ông Evans rạn nứt. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, khi được hỏi về tình cảm với cha ruột, cô thẳng thừng tuyên bố: "Nếu gặp lại, tôi sẽ nhổ nước bọt vào ông ấy".

Giọng ca Rolling in the Deep cho biết cô đã sẵn sàng tha thứ cho cha ruột, song ông đã thổi bay điều này. "Ông ấy sẽ không bao giờ được gặp lại tôi nữa", Adele nói thêm.

Theo SCMP, sau khi bị Adele chính thức từ mặt, Mark Evans sống những ngày cuối đời với công việc tài xế giao hàng. Ông sống trong một căn nhà thuê ở Nam Wales, mỗi ngày kiếm được từ 50- 70 USD .

Beyoncé rạn nứt với cha

Cha của Beyoncé, Mathew Knowles, đứng sau hỗ trợ sự nghiệp của con gái từ những ngày đầu cô tham gia nghệ thuật. Ông Knowles từng nhận khoản tiền khổng lồ khi quản lý nhóm nhạc nổi tiếng Destiny's Child.

Beyoncé quay lưng với cha sau khi ông có con riêng. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, chính điều này gây ra sự căng thẳng trong gia đình ca sĩ nổi tiếng. Thời gian đó, Mathew và vợ Tina Knowles có cuộc hôn nhân đầy biến động. Cuối cùng, họ chia tay năm 2009, một tháng sau khi chuyện Mathew có con riêng gây chấn động truyền thông.

Theo The Guardian, năm 2011, Beyoncé chọn cách sa thải cha cô, không cho ông tiếp tục công việc quản lý, sau sự việc, ông Mathew trộm đồ của nữ ca sĩ.

Trước tòa án, Mathew chỉ trích công ty giải trí Live Nation đã hủy hoại mối quan hệ giữa ông với Beyoncé bằng cách đưa ra "tuyên bố sai sự thật".

Tuy nhiên, cả Beyoncé và em gái Solange đều chọn cách không nói chuyện với cha ruột. Hai ca sĩ không xuất hiện trong đám cưới của ông với Gena Avery năm 2013.

Meghan Markle không thăm cha ruột dù gần nhà

Theo SCMP, diễn viên - nữ công tước xứ Sussex là trường hợp nổi tiếng và kịch tính nhất về việc ngôi sao từ mặt gia đình. Từ lâu, mối quan hệ giữa Meghan Markle và cha ruột gặp căng thẳng. Điều này được phơi bày khắp mặt báo từ ngày Markle về làm dâu Hoàng gia Anh.

Trong ngày cưới giữa Meghan Markle và Hoàng tử Harry, ông Thomas đưa ra những bình luận về gia đình Sussex trên khắp các mặt báo.

Thomas thậm chí yêu cầu paparazzi đến nhà để xem ông chuẩn bị đám cưới cho con gái thế nào. Trước đó, ông phủ nhận điều này với Hoàng tử Harry. Song, sau cùng Thomas thừa nhận làm điều đó vì được giới săn ảnh trả tiền.

Meghan Markle và cha ruột nhiều năm không nói chuyện. Ảnh: The Sun.

Sau những ồn ào trước ngày cưới của Meghan Markle, ông Thomas chọn cách không đến dự đám cưới con gái. Cuối cùng, chính Thái tử Charles là người dẫn con dâu trong lễ cưới hoàng gia.

Tại cuộc phỏng vấn ồn ào với Oprah Winfrey, Meghan Markle cho biết cô rất khó khăn khi lên tiếng nói về mối quan hệ với cha ruột. "Tôi thực sự không thể hiểu được lý do ai đó cố tình gây ra nỗi đau cho con mình".

Theo SCMP, từ ngày rạn nứt với cha ruột, ông Thomas Markle nhiều lần liên hệ với con gái nhưng không được nữ công tước xứ Sussex đón nhận.

Hành động bán thông tin cho báo chí của ông Thomas khiến Meghan Markle tức giận. Hiện tại, cô không liên lạc với cha ruột dù sống cách nhà ông khoảng 400 km.

Selena Gomez mâu thuẫn với mẹ

Theo E! Online, sự rạn nứt giữa Selena Gomez và mẹ ruột xảy ra sau khi cô yêu cầu bà rời khỏi vị trí quản lý. Sự việc khiến giọng ca Ice Cream và mẹ không nói chuyện hơn một năm.

"Mandy thậm chí còn không cho phép Selena Gomez nói chuyện với em gái trong thời gian dài", nguồn tin từ E! Online cho biết.

Năm 2017, mẹ con Selena Gomez đều đóng vai trò sản xuất, điều hành bộ phim 13 Reasons Why của Netflix. Trên phim trường, họ tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Tháng 12/2017, họ quyết định hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, tình cảm mẹ con rạn nứt. Tuy nhiên, Selena Gomez dần xây dựng lại quan hệ tốt đẹp với mẹ ruột.

Selena Gomez và bà Mandy Teefey không hợp nhau. Ảnh: Getty.

Jennifer Aniston 10 năm không nói chuyện với mẹ

Theo SCMP, khi lớn lên, Jennifer Aniston và mẹ cô có mối quan hệ đầy bất ổn. Nhiều năm trôi qua, tình trạng giữa ngôi sao Hollywood và mẹ ruột càng căng thẳng.

Trong quá khứ, Nancy Dow là diễn viên từng đóng vai chính trong các phim truyền hình như The Beverly Hillbillies và The Wild Wild West. Sau này, khi con gái theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, bà luôn chỉ trích Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston làm hòa với mẹ sau nhiều năm mâu thuẫn. Ảnh: Getty.

“Mẹ luôn phàn nàn mọi thứ về tôi bởi bà là người phụ nữ lộng lẫy còn tôi thì không”, Aniston nói với Hollywood Reporter.

Aniston quyết định quay lưng với mẹ ruột, sau khi bà phát hành cuốn sách From Mother and Daughter to Friends: A Memoir (1999), dựa vào sự nổi tiếng của con gái để kiếm tiền.

Theo SCMP, Aniston đã rất tức giận. Mẹ con họ không nói chuyện hơn một thập kỷ. Cuối cùng, cô chọn cách làm hòa với mẹ, trước khi bà Nancy qua đời năm 2016 ở tuổi 79.