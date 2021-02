Compare My Mobile, website khá nổi tiếng về công nghệ đã công bố nghiên cứu về điểm giao thoa giữa sự lãng mạn và hệ điều hành smartphone nhân ngày Valentine (14/2).

Trong cuộc khảo sát với hơn 2.000 người tham gia, website này đặt những câu hỏi về thói quen sử dụng điện thoại gây phiền toái, có thể khiến bạn đời/người yêu khó chịu.

Từ đó, nghiên cứu chỉ ra người dùng điện thoại mang hệ điều hành Android ít mắc phải những thói quen khó chịu hơn so với người dùng iPhone. Do đó, thật hợp lý khi nói rằng fan của Android là người yêu/bạn đời hoàn hảo hơn so với người dùng iPhone.

Dưới đây, bạn sẽ thấy một biểu đồ trình bày chi tiết một số phát hiện của nghiên cứu. Cột đầu tiên chứa những thói quen xấu khi dùng điện thoại thông minh. Hai cột tiếp theo cho thấy khả năng người dùng iPhone và người dùng Android thực hiện thói quen xấu đó. Cột cuối cùng là khoảng cách % giữa hai nhóm người dùng. Tỷ lệ phần trăm thấp hơn là tốt hơn.

Tỷ lệ người dùng iPhone và Android thực hiện các thói quen xấu khi sử dụng điện thoại theo nghiên cứu của Compare My Mobile.

Đáng ngạc nhiên, thói quen xấu khiến nhiều người khó chịu nhất là sử dụng điện thoại khi xem TV hoặc phim. Nó còn bị ghét hơn cả việc không trả lời tin nhắn. Nghiên cứu cho thấy 75% người dùng iPhone sử dụng điện thoại khi xem phim trong khi đó chỉ 59% người dùng Android làm hành động này.

Theo Android Authority, người dùng điện thoại Android chắc chắn không tránh khỏi cám dỗ khi làm một việc gì đó mà vẫn sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, tỷ lệ những người làm việc này thấp hơn người dùng iPhone.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên của Compare My Mobile có vẻ chỉ mang tính tham khảo. Năm ngoái, trang web này cũng làm một cuộc khảo sát và kết luận rằng người dùng iPhone có nhiều cơ hội để hẹn hò hơn người dùng Android.

Nếu kết hợp cả 2 nghiên cứu kể trên, có vẻ người dùng điện thoại Android khó kiếm người yêu nhưng khi đã có thì lại là một người bạn trai hoặc bạn gái hoàn hảo hơn người dùng iPhone.