Lý do nam giới dễ tử vong hơn phụ nữ khi mắc Covid-19

Các chuyên gia nhận thấy tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở nam giới cao hơn 1,6 lần so với phụ nữ. Đặc biệt, nam giới da màu trong độ tuổi trung niên là nhóm dễ tổn thương nhất.

Nghiên cứu do Viện Brookings công bố ngày 19/10, dựa trên phân tích dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Trên toàn cầu, nam giới chiếm hơn 62% trong tổng số ca tử vong vì Covid-19.

Khoảng cách chênh lệch nhiều nhất ở tuổi trung niên

Theo các tác giả của Viện Brookings, Mỹ, sự chênh lệch về nguy cơ tử vong giữa nam và nữ được nhìn thấy rõ nhất ở nhóm tuổi trung niên. Cứ 100 phụ nữ tử vong vì Covid-19 thì con số này ở nam giới là 184 người.

Dữ liệu của CDC cho thấy từ tháng 2/2020 đến tháng 8/2021, tại Mỹ, số nam giới tử vong vì Covid-19 là 362.187 ca. Trong khi đó, con số này ở phụ nữ là 296.567 ca, thấp hơn khoảng 65.000 ca so với nam giới. Năm 2021, tỷ lệ tử vong ở nam giới và nữ giới đã giảm mạnh, nhưng tốc độ qua đời vì Covid-19 của đàn ông vẫn rất nhanh. Biến chủng Delta xuất hiện khiến tỷ lệ tử vong lại tăng cao, khoảng cách giữa nam và nữ giới ngày càng xa.

Trong đó, các tác giả nhận định đàn ông trung niên là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương. Trong số người 45-64 tuổi, số nam giới tử vong tính đến ngày 15/9 là 79.711 người, gần gấp đôi số lượng nữ giới (45.587 người).

Khoảng cách tử vong phần nào được thu hẹp với một số nhóm tuổi từ đầu năm 2021. Tỷ lệ tử vong ở người trung niên trước tháng 2 là 1,8%. Gần đây, con số này giảm xuống khoảng 1,5%.

Tuy nhiên, nam giới da màu trong độ tuổi trung niên vẫn là nhóm bị tổn thương nặng nề nhất. Tỷ lệ tử vong ở người da đen và gốc Tây Ban Nha hoặc Latino cao hơn 6 lần so với nhóm da trắng. Dữ liệu ở hai bang Georgia và Michigan thậm chí còn cho thấy tỷ lệ nam giới da màu tử vong cao gấp 170% so với phụ nữ da màu. Trong khi đó, nam giới da trắng có tỷ lệ tử vong khi mắc Covid-19 cao hơn 130% so với nữ giới cùng sắc tộc.

Kết quả nghiên cứu của Viện Brookings trùng khớp với nhiều phát hiện trước đó. Ngày 29/4/2020, giới nghiên cứu lần đầu tiên kiểm tra sự khác biệt về giới ở bệnh nhân Covid-19. Công trình được đăng tải trên tạp chí Frontiers in Public Health. Nó cho thấy khả năng nhiễm nCoV ở nam và nữ là như nhau, song, nam giới có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh, tử vong cao hơn.

Cuối năm 2020, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố tỷ lệ tử vong bởi Covid-19 ở nước này. Số liệu cho thấy bệnh nhân nam tử vong gấp đôi nữ giới, tương tự ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, Italy ghi nhận 70% trường hợp tử vong là nam giới. Theo CDC Trung Quốc, trong số 72.314 trường hợp được khảo sát, 2.8% nam giới mắc bệnh đã tử vong, so với 1.7% phụ nữ.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature ngày 26/8/2020 của Đại học Yale (Mỹ) cũng cho thấy nam giới trên toàn cầu chiếm khoảng 60% số ca tử vong do Covid-19.

SARS-CoV-2 không phải là ví dụ đầu tiên về việc các đại dịch ảnh hưởng nam giới nhiều hơn. Trước đó, tình trạng này cũng được ghi nhận khi SARS và MERS xuất hiện. Dịch cúm Tây Ban Nha (1918) ghi nhận hơn 50 triệu người tử vong. Trong đó, số nam giới tử vong nhiều hơn phụ nữ.

Một F0 tại Mỹ phải nhập viện, thở máy sau khi mắc Covid-19. Ảnh: AP.

Nguyên nhân?

Theo các nhà nghiên cứu của Viện Brookings, nam giới dễ tử vong vì nguy cơ mắc Covid-19 cũng cao hơn. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng không hoàn toàn thuyết phục. Các dữ liệu thô về số ca mắc theo độ tuổi, giới tính hiện tại của CDC Mỹ cho thấy nữ giới thậm chí có số ca mắc cao hơn nhẹ. Nguyên nhân có thể do họ làm việc ở các vị trí có nguy cơ tiếp xúc cao, rủi ro lớn như chăm sóc sức khỏe, y tá, bác sĩ, đóng gói thực phẩm.

Một giả thuyết khác là tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính, tiềm ẩn khác ở nam giới cao hơn, khiến họ dễ nhiễm nCoV hơn. Nghiên cứu từ bệnh viện Illinois của GS Michelle Gomez và cộng sự đăng trên tạp chí Journal of Women’s Health kết luận các vấn đề như béo phì, thận mạn tính, tăng huyết liên quan tỷ lệ nhập viện ở nam giới cao hơn. Trong khi đó, nữ giới nhập viện vì mắc Covid-19 đa số bị suy tim, béo phì.

Đàn ông hút thuốc và uống rượu nhiều hơn phụ nữ, đây cũng là yếu tố góp phần khiến nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn. Ở Nga, nam giới uống rượu nhiều hơn phụ nữ gấp 3 lần. Rượu là nguyên nhân gây ra 3/4 ca tử vong ở nam trong những năm 1990. Rượu bia cũng góp phần gây ra các tình trạng như bệnh tim và xơ gan. Đây đều là các bệnh khiến cơ thể nam giới khó chống lại căn bệnh như Covid-19.

Nam giới da màu trong độ tuổi trung niên được xem là nhóm có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Ảnh: CNBC.

Trong khi đó, nhóm chuyên gia của Đại học Yale (Mỹ) nhận định nam giới và phụ nữ phát triển các loại phản ứng miễn dịch khác nhau với Covid-19 nên dẫn tới tỷ lệ mắc bệnh, tử vong cũng khác nhau. Họ thu nhập mẫu dịch mũi, nước bọt và máu từ người không bị nhiễm bệnh và các F0 đang điều trị tại Bệnh viện Yale New Haven, Mỹ. Sau đó, họ theo dõi bệnh nhân để xem xét các phản ứng miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu phát hiện phụ nữ có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn liên quan tế bào lympho T. Đây là tế bào bạch cầu có thể nhận ra nCoV và loại bỏ chúng. Điều này xảy ra ngay cả ở trường hợp những phụ nữ lớn tuổi. Ngược lại, đàn ông lớn tuổi có hoạt động tế bào T yếu hơn, càng lớn tuổi, phản ứng càng yếu. Nam giới cũng sản xuất nhiều cytokine hơn, đây là những protein gây viêm, tạo thành một phần cơ chế bảo vệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Nhìn chung, giới nghiên cứu đã tìm nhiều cách để lý giải hiện tượng nam giới có nguy cơ tử vong cao hơn phụ nữ, song, họ vẫn chưa thể kết luận chính xác. Theo Viện Brookings, khoảng cách giới trong tỷ lệ tử vong vì Covid-19 là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, có thể là chủng tập, giai cấp, địa lý, bệnh lý tiềm ẩn. Điều này càng cho thấy chúng ta cần tiêm chủng sớm cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Ngoài ra, theo các tác giả của Đại học Yale, nam giới và phụ nữ cần các phương pháp điều trị khác nhau. Với nam giới, chúng ta nên tăng cường phản ứng tế bào T của họ bằng vaccine. Phụ nữ có thể được điều trị để làm giảm phản ứng cytokine.