Lý do mỹ nhân 'Cướp biển vùng Carribean' từ chối đóng cảnh nhạy cảm

Keira Knightley chia sẻ kể từ khi làm mẹ, cô không muốn đóng phim có cảnh nóng nếu đạo diễn là đàn ông.

Mới đây, Keira Knightley tiết lộ với Chanel Connects rằng cô từ chối tham gia các cảnh nhạy cảm nếu dự án được đạo diễn bởi nam giới. Nữ diễn viên cho biết cô luôn cảm thấy "khó chịu" khi để lộ cơ thể trên phim trường kể từ khi trở thành bà mẹ hai con.

Trước đó, người đẹp 35 tuổi từng có nhiều cảnh nóng tới mức táo bạo trong các tác phẩm như Atonement (2007), The Edge of Love (2008) và Colette (2018). Trong đó, The Edge of Love và Colette là hai dự án được chỉ đạo bởi nam đạo diễn.

Tạo hình của Keira Knightley trong Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen. Ảnh: Cinema Blend.

Song, trong tương lai, Knightley khẳng định chỉ nhận vai có cảnh nóng nếu như đạo diễn là nữ. Đồng thời, cô cũng hạn chế nhận đóng cảnh khỏa thân vì lo sợ hình ảnh bị phát tán lên các trang web khiêu dâm.

"Một phần vì tôi cảm thấy phù phiếm, phần nữa là vì tôi phải diễn cảnh đó trước mắt nhìn của một người đàn ông. Tôi đã làm mẹ và không còn cảm thấy chấp nhận được cảm giác đó. Tuy cũng cảm thấy hơi tiếc, tôi chỉ đóng cảnh nóng khi đạo diễn là nữ", Keira Knightley nói.

Nữ diễn viên được đề cử giải Oscar cũng bày tỏ cô hiểu cảnh nhạy cảm có thể đóng vai trò làm tăng thêm giá trị nghệ thuật cho phim. Song, người khác có thể thay cô làm việc đó.

"Tôi có thể viển vông nhưng là người phụ nữ đã có hai con, tôi không muốn khỏa thân trước một nhóm đàn ông lạ lẫm. Việc làm mẹ đã khiến tôi thay đổi", nữ diễn viên nói.

Keira Knightley và chồng là ca sĩ James Righton. Ảnh: Getty.

Keira Knightley là diễn viên, người mẫu người Anh. Người đẹp sinh năm 1985 nổi tiếng từ năm 17 tuổi khi tham gia diễn xuất trong dự án Bend It Like Beckham. Tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả khi hóa thân Elizabeth Swann trong Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen (2003).

Năm 2008, cô được tạp chí People là người phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới. Keira Knightley hiện có hai con gái là Edie (5 tuổi) và Delilah (16 tháng tuổi) với chồng là nhạc sĩ, ca sĩ James Righton của Klaxons.