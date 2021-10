Lý do một số nước có nhiều ca mắc Covid-19 dù tỷ lệ tiêm vaccine cao

Nghiên cứu tại Anh phát hiện vaccine Covid-19 không đủ để bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ lây nhiễm biến chủng Delta. Họ nhấn mạnh liều vaccine tăng cường rất cần thiết.

Nghiên cứu do Đại học Hoàng gia London phối hợp Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (HSA) thực hiện và được công bố ngày 29/10 trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases.

Theo Reuters, nhóm chuyên gia phát hiện biến chủng Delta có thể lây lan ngay cả ở cộng đồng đã được tiêm vaccine Covid-19. Dù vậy, những người đã tiêm hai liều vaccine có nguy cơ nhiễm biến chủng Delta từ thành viên trong nhà thấp hơn và hiệu quả bảo vệ vẫn cao hơn đáng kể so với nhóm không được tiêm chủng.

Nhóm tác giả nhấn mạnh điều này không thay đổi quan điểm về việc tiêm vaccine là cách tốt nhất để giảm mắc bệnh nặng do Covid-19 và chúng ta cần tiêm nhắc lại hàng năm.

Những người nhiễm biến chủng Delta sau tiêm vaccine Covid-19 có tốc độ loại bỏ virus nhanh hơn. Song, tải lượng virus tối đa trong cơ thể họ (đo tại mũi và cổ họng) tương đương người không được tiêm vaccine. Điều này có thể giải thích tại sao nCoV vẫn có thể dễ dàng lây truyền trong môi trường gia đình.

Người dân đi ngang qua tấm biển kêu gọi tiêm vaccine Covid-19 ở Manchester, Anh, ngày 25/10. Ảnh: Reuters.

Tiến sĩ Anika Singanayagam, đồng tác giả, cho biết: “Chúng tôi lấy mẫu thường xuyên của những người tiếp xúc các F0 và nhận thấy ngay cả khi được tiêm vaccine, họ vẫn có thể mắc bệnh và lây virus cho các thành viên trong gia đình”.

Theo bà Anika, phát hiện của họ cung cấp dữ liệu quan trọng về lý do biến chủng Delta vẫn gây ra số ca mắc cao trên thế giới, ngay cả ở quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng lớn. Chỉ tiêm vaccine không đủ để giúp ngăn ngừa chúng ta bị nhiễm Delta từ người thân và lây lan nó cho người khác. Đặc biệt, các thành viên trong hộ gia đình thường xuyên tiếp xúc gần gũi, nguy cơ lây nhiễm càng cao, ngay cả khi chúng ta được tiêm vaccine.

Nghiên cứu thực hiện trên 621 tình nguyện viên. Họ gồm 163 người mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc một thành viên trong gia đình nhiễm biến chủng Delta. Tỷ lệ người chưa tiêm vaccine bị lây nhiễm là 38%, trong khi đó, con số này ở nhóm đã tiêm chủng là 25%.

Thời gian trung bình để một người đã tiêm vaccine bị nhiễm bệnh là 101 ngày. Con số này ở nhóm chưa được tiêm chủng là 64 ngày. Số liệu trên cho thấy nguy cơ nhiễm nCoV tăng lên sau 3 tháng tiêm mũi vaccine thứ hai, do khả năng miễn dịch bị suy yếu.

Nhóm tác giả nhấn mạnh phát hiện này là bằng chứng quan trọng về sự cần thiết của các mũi tiêm tăng cường. Nhà dịch tễ học Neil Ferguson nhận định nước Anh khó có thể đạt được miễn dịch cộng đồng trong thời gian dài. Ông cũng đồng quan điểm về mũi vaccine thứ 3.

“Nếu mức độ lây truyền hiện tại của dịch đạt đỉnh và giảm dần sau đó, chúng ta sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Song, điều này không thể duy trì lâu. Khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian. Nó không hoàn hảo. Vì vậy, bạn vẫn bị nhiễm bệnh và mũi tiêm thứ 3 rất quan trọng”, vị chuyên gia nói.