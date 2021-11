Lý do một chiếc váy có giá 150.000 USD

Một thiết kế thuộc hàng cao cấp có thể được làm bởi 10 người thợ trong hơn 1.000 giờ. Ngoài ra, không phải thương hiệu nào cũng đạt vị thế cao cấp.

Một chiếc váy, 10 người thợ

Một tác phẩm thời trang cao cấp có giá tối thiểu từ 10.000 USD đến 150.000 USD . Con số này có thể lớn hơn đối với một chiếc áo choàng lộng lẫy, được thêu tinh xảo, theo SCMP. Một thiết kế trông đơn giản dành cho phụ nữ có thể cần 150 giờ làm việc. Trong khi đó, một chiếc váy cũng có thể khiến người thợ may mất hơn một tháng để hoàn thành, tương đương với khoảng 1.000 giờ làm việc. Trong những trường hợp khác, con số này có thể gấp vài lần. 4-10 thợ thủ công có thể làm việc trên một chiếc váy thời trang cao cấp. Những nghệ nhân này được biết đến với tên gọi petites. Họ đều trải qua 10 năm học việc kỹ lưỡng. Thậm chí, nhiều người dành hàng chục năm làm việc tại một xưởng may để "biến tầm nhìn của các nhà thiết kế thành hiện thực".

Chỉ có 17 thương hiệu cao cấp

Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) - một cơ quan chính phủ của Pháp - quy định chặt chẽ những nhà may mặc nào có thể khẳng định vị thế của thời trang cao cấp. Theo đó, mỗi thương hiệu phải có xưởng may ở Paris (Pháp) với tối thiểu 15 nhân viên toàn thời gian. Hơn nữa, họ phải đảm bảo có 20 công nhân kỹ thuật toàn thời gian trong một xưởng may ở địa điểm bất kỳ và ra mắt 50 thiết kế tại các buổi thuyết trình được tổ chức 2 lần/năm. FHCM hiện chỉ công nhận 17 nhà sản xuất lớn, bao gồm Christian Dior, Chanel, Schiaparelli, Maison Margiela và Jean Paul Gaultier cùng với 9 hãng nước ngoài như Armani Privé, Valentino, Atelier Versace, Fendi… Một số tên tuổi lớn đã bị thu hồi tư cách và phải cố gắng tìm cách để trở lại danh sách độc quyền này.