Lý do MC thời tiết Mỹ gục ngay trên sóng trực tiếp

Alissa Carlson Schwartz bị ngất do phản xạ thần kinh phế vị. Sau sự cố, cô nhanh chóng trấn an khán giả và người theo dõi về tình trạng sức khỏe bản thân.

Schwartz bất ngờ ngất xỉu khi đang trên sóng trực tiếp. Ảnh: KCAL.

Ngày 21/3, Alissa Carlson Schwartz, nhà khí tượng học phụ trách bản tin dự báo thời tiết của đài CBS Los Angeles (Mỹ), cho biết nguyên nhân sự cố cô gặp phải trong buổi ghi hình ngày 18/3 là do vasovagal syncope (ngất do phản xạ thần kinh phế vị hay ngất do phản xạ tim mạch thần kinh), theo New York Post.

"Tôi có tiền sử bị ngất xỉu. Chỉ là vừa rồi nó xảy ra ở nơi công cộng khiến mọi người đều nhìn thấy", cô nói.

Theo Mayo Clinic, ngất do phản xạ thần kinh phế vị xảy ra khi cơ thể một người phản ứng thái quá với một số tác nhân nhất định, ví dụ như nhìn thấy máu hoặc cảm xúc cực kỳ đau khổ. Hiện tượng này thường được kích hoạt khi nhịp tim và huyết áp giảm đột ngột, dẫn đến giảm lưu lượng máu đến não.

Schwartz cũng cho biết bệnh hở van tim cô được chẩn đoán mắc vào năm 2014, khi trải qua sự cố tương tự, không phải là nguyên nhân gây ra cơn ngất xỉu lần này.

"Ban đầu khi sự cố xảy ra, tôi nghĩ rất nhiều người, bao gồm cả tôi, nghĩ rằng tôi lên cơn đau tim khi đang trên sóng truyền hình. Thật may là không phải như vậy, trái tim của tôi đã chứng minh là nó vẫn ổn".

Hiện tượng Schwartz gặp phải không quá nghiêm trọng. Ảnh: @AlissaCarlsonSchwartz.

Nhà khí tượng học cho biết vài giờ trước khi lên sóng, cô vẫn thấy ổn và chỉ cảm nhận được các triệu chứng khoảng 15 phút trước cơn ngất xỉu. Khi đó, cô chưa ăn gì, uống rất nhiều cà phê và nghĩ rằng cảm giác buồn nôn là do mất nước - điều mà Bệnh viện Cedars-Sinai cho là hai trong số những yếu tố nguy cơ nhất dẫn đến tình trạng này.

"Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ: 'Mình sẽ vượt qua được. Mình sẽ ổn như thường lệ thôi' nhưng tôi biết bản thân đã sai ngay khi máy quay được bật lên. Tôi có thể cảm thấy tầm nhìn mờ dần và tối đen, cố gắng bám vào bàn nhưng đã quá muộn".

Sau sự việc, để tránh người khác có thể rơi vào tình huống tương tự, Schwartz khuyên mọi người giữ đủ nước cho cơ thể và nghỉ ngơi đầy đủ đồng thời luôn lưu tâm đến sức khỏe bản thân trong cuộc sống hàng ngày.

"Đôi khi chúng ta bỏ bê bản thân, cứ tiếp tục cho đến khi có điều gì đó xảy ra, và khi đó thì đã quá muộn", cô nói.

Ngày 18/3, Schwartz khiến nhiều người hoảng hốt và lo lắng khi ngất xỉu trên sóng trực tiếp. Khi đó, cô chuẩn bị mở đầu bản tin lúc 7h bằng thông tin cập nhật tình hình thời tiết địa phương.

Ban đầu, làn da Schwartz chuyển sang trắng bệch. Cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng mắt bị đảo ngược ra sau. Nữ MC từ từ đổ người về phía trước cho đến khi đầu gần như đập xuống bàn. Khoảng 14h30 cùng ngày, Schwartz đăng trên trang cá nhân rằng cô “sẽ sớm khỏe lại” và cảm ơn bạn bè, khán giả vì những lời chúc tốt đẹp.