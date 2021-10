Lý do Mazda CX-5 được nhiều gia đình trẻ yêu thích

Mazda CX-5 được nhiều gia đình lựa chọn nhờ thiết kế nội thất rộng rãi, trang bị thuận tiện và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Anh Phan Văn Mạnh (38 tuổi, Hà Nội) phân vân trước các xu hướng chọn xe thay đổi liên tục từ thương hiệu Hàn Quốc, Mỹ đến Nhật Bản. Anh cho rằng chỉ khi chủ động chọn lọc thông tin, người dùng mới tìm thấy mẫu xe phù hợp. Qua 3 buổi lái thử, anh Mạnh bị chinh phục bởi Mazda CX-5.

“Ban đầu, tôi khá phân vân giữa chiếc sedan cỡ C và SUV. Thế nhưng xét đến yếu tố rộng rãi, chứa nhiều hành lý, xe gầm cao như CX-5 khá hợp lý. Bên cạnh đó, với thu nhập bình quân khoảng 50 triệu/tháng của hai vợ chồng, việc sở hữu và nuôi chiếc SUV nằm trong tầm tay”, anh Mạnh chia sẻ.

Thiết kế hiện đại của Mazda CX-5 phù hợp nhiều đối tượng.

Nhắc đến mẫu xe này, thiết kế là yếu tố tạo khác biệt. Vẻ ngoài thể thao vẫn đủ trung tính để phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Ngược lại, nội thất tưởng chừng đơn điệu lại mang đến cảm giác thoải mái, người lái không bị phân tâm hay mất nhiều diện tích cho những trang bị, nút bấm dàn trải.

Không gian nội thất thiết kế theo hướng tối giản, không gây rối mắt. Vị trí màn hình thông tin, nút bấm được tính toán và đặt ở vị trí thuận tay giúp thao tác nhanh chóng. Người đi cùng có thể chỉnh điều hòa nhờ nút trang bị thêm ở hàng ghế sau. Ngoài ra, chức năng chỉnh điện, ghi nhớ giúp người lái không cần mất thời gian thay đổi vị trí phù hợp trước khi di chuyển. Tuy nhiên, tay lái CX-5 khá nặng với nữ giới và không có cửa sổ trời panorama.

Các trang bị ở khoang lái thuận tiện cho việc thao tác.

“Dù chưa thể khai thác hết toàn bộ các tính năng an toàn trong gói i-Activsense do chủ yếu di chuyển trong nội đô, chúng tôi luôn xem trọng sự an toàn chủ động. Gói i-Activsense giảm căng thẳng trong quá trình lái, đặc biệt với người mới làm quen xe”, anh Mạnh cho biết.

Xe cũng có các tính năng hữu ích như cảnh báo phương tiện cắt ngang hay điểm mù giúp xử lý hiệu quả các tình huống trong phố thị. Việc đi đường dài cũng “dễ thở” hơn nhờ tính năng cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn hay đèn pha LED thông minh. Đặc biệt, bộ phận kiểm soát gia tốc GVC Plus cho phép người lái vào và thoát cua mượt mà nhờ kiểm soát độ nghiêng xe tốt.

Là mẫu xe 5 chỗ trang bị động cơ SkyActiv-G dung tích 2.5L, Mazda CX-5 mang đến cảm giác khá bốc. Xe tỏ ra không quá nổi trội ở dải vận tốc thấp, nhưng phản ứng nhanh với dải vận tốc trung và cao. Từ mốc 30-40 km/h, CX-5 di chuyển đầm chắc, mượt mà, hiếm có cảm giác của xe khối lượng khoảng 2 tấn. Ở dải vận tốc trên 100 km/h, xe cách âm tốt. CX-5 phù hợp cho hành trình dài nhờ động cơ phun xăng trực tiếp.

Mazada CX-5 được nhiều gia đình trẻ lựa chọn.

“Là người thường xuyên đi lại trong đô thị đông đúc, tôi khó tránh cảm giác nhàm chán khi ra đường mỗi ngày. Tuy nhiên nếu được di chuyển với ‘bạn đồng hành’ vừa ý, mang đến cảm giác an tâm, mọi chuyện có thể trở nên dễ chịu hơn. Chúng tôi chọn CX-5 để phù hợ với bản thân thay vì chạy theo xu hướng, thị hiếu”, anh Mạnh chia sẻ.