Lý do Matthew McConaughey từ chối cát-xê 14,5 triệu USD

Ngôi sao 50 tuổi từng từ chối khoản thù lao khổng lồ do không muốn nhận thêm vai diễn trong các bộ phim hài - lãng mạn.

2010 là năm đáng nhớ với Matthew McConaughey bởi nó đánh dấu một thập kỷ tên tuổi anh gắn liền cùng dòng phim hài - lãng mạn (rom-com). Nam diễn viên từng là ngôi sao trong các tác phẩm như The Wedding Planner, How to Lose a Guy in 10 Days, Failure to Launch, Fool’s Gold và Ghosts of Girlfriend Past.

Matthew McConaughey và Kate Hudson trong phim How to Lose a Guy in 10 Days. Ảnh: IMDb.

IndieWire đưa tin trong cuốn hồi ký mới ra mắt mang tựa đề Greenlights, McConaughey chia sẻ suốt mười năm ấy, anh chỉ nhận được những lời đề nghị góp mặt trong các phim hài - lãng mạn.

“Phim hài - lãng mạn trở thành những tác phẩm thành công duy nhất của tôi tại phòng vé. Điều này khiến những lời mời đóng phim tôi nhận được sau đó đều thuộc thể loại này.

Cá nhân mà nói, tôi hoàn toàn hài lòng với việc dành tặng các bạn 90 phút phim tình cảm ngọt ngào để tạm thời chạy trốn khỏi căng thẳng của cuộc sống. Bạn xem phim, ngắm cảnh chàng trai đuổi theo cô gái, ngã nhào, lồm cồm bò dậy và cuối cùng cũng có được nàng”, nam diễn viên viết.

Nhưng tới 2010, trái tim McConaughey đã không còn dành cho dòng phim hài - lãng mạn nữa. Năm 2011 của tài tử bắt đầu bằng những dự án phim độc lập như Bernie, Killer Joe và Mud.

Trong hồi ký, nam diễn viên viết anh yêu thích việc làm phim hài lãng mạn, và khoản cát-xê từ các bộ phim đủ để anh sống đời dư dả. Nhưng một khi thời khắc đã điểm, anh quyết dứt áo ra đi, không quay nhìn lại.

Nam diễn viên vừa ra mắt cuốn hồi ký tựa đề Greenlights hôm 20/10. Ảnh: Outnow.

Đó cũng là thời điểm McConaughey từ chối lời đề nghị lớn nhất sự nghiệp trị giá 14,5 triệu USD cho vai diễn trong một bộ phim hài - lãng mạn. Nam diễn viên không tiết lộ cụ thể dự án mình đã từ chối, nhưng riêng việc nói không với số tiền đã cho thấy quyết tâm sắt đá của anh.

“Tôi từ chối lời đề nghị. Nếu đã không thích, tôi sẽ không làm, bất kể cái giá có cao đến mức nào”, Matthew McConaughey viết. Quyết định cứng rắn của nam diễn viên đã mở cánh cửa dẫn anh đến với vai diễn trong Magic Mike và mini-series True Detective.

Nam diễn viên sau đó thắng giải Oscar cho vai diễn trong Dallas Buyers Club (2013), cũng như góp mặt trong bom tấn Interstellar (2014) của Christopher Nolan. Bộ phim mới nhất mà McConaughey góp mặt là The Gentlemen của Guy Ritchie.