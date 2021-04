Lý do Mark Zuckerberg bôi nhiều kem chống nắng

"Nếu ai đó muốn dùng ảnh bôi kem chống nắng của tôi làm meme, điều đó khá tuyệt. Tôi rất vui khi mang tiếng cười đến cho mọi người", CEO Facebook nói.

BuzzFeed News đưa tin vào ngày 27/4, qua cuộc trò chuyện trực tuyến cùng Adam Mosseri, Mark Zuckerberg giải thích về sự cố kem chống nắng.

Anh cho biết bản thân là người thích dùng kem chống nắng để giữ cho làn da khỏe mạnh khi đi bơi hoặc chơi thể thao dưới nước. Bên cạnh đó, Mark Zuckerberg tiết lộ lý do anh thoa lượng lớn kem chống nắng đến mức mặt trắng bệch.

Thoa kem chống nắng tránh paparazzi

CEO Facebook chia sẻ anh thấy mình bị theo dõi bởi một nhiếp gia khi đang lướt sóng. Bởi vậy, anh nghĩ bản thân có thể ngụy trang và tránh ống kính bằng việc bổ sung kem chống nắng.

Mark Zuckerberg cho biết anh thích bôi kem chống nắng để bảo vệ da. Ảnh: Mega.

Zuckerberg thừa nhận suy nghĩ của anh đã không thành công. Đây không phải lần đầu tiên Zuckerberg lên tiếng về sự cố kem chống nắng. Trước đó, anh từng nói: "Tôi sẽ không xin lỗi vì đã thoa quá nhiều kem chống nắng. Tôi nghĩ loại kem này tốt".

Tháng 7/2020, hình ảnh của CEO Facebook tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Gương mặt trắng bệch do kem chống nắng được chụp bởi Mega.

Tấm hình lập tức trở thành chủ đề chế ảnh cho dân mạng. Gương mặt trắng bệch của anh được so sánh với những vật hoạt hình như Vô Diện, Aayang bảo vệ Hỏa quốc. Bên cạnh đó, bức ảnh lướt sóng của Mark Zuckerberg được ghép cạnh Michael Myers, Moreau trong phim The Island of Dr.Moreau, nhân vật phản diện Joker.

Sai lầm thường mắc khi thoa kem chống nắng

Hành động thoa quá nhiều kem chống nắng của Mark Zuckerberg có thể gây nên tình trạng bí lỗ chân lông. Hiện tượng này dẫn đến mụn, da bóng dầu, xỉn màu... Insider khuyên mọi người nên thoa một lượng vừa đủ, không nên quá nhiều hoặc quá ít.

Bên cạnh đó, Insider đề cập đến 12 sai lầm mà nhiều người thường mắc phải khi thoa kem chống nắng. Trong đó, sử dụng không đúng liều lượng là lỗi phổ biến nhất.

Thoa quá nhiều kem chống nắng có thể gây nên tình trạng bí lỗ chân lông. Ảnh: Travelandleisure.

Không thoa kem chống nắng hàng ngày là một trong những thói quen xấu. Làn da vẫn phải chịu ảnh hưởng của tia UV. Tác hại từ ánh nắng mặt trời có thể xảy ra ở mọi điều kiện thời tiết.

Trong khi đó, hầu hết sản phẩm chống nắng đều có hạn sử dụng. Bác sĩ da liễu Paul Jarrod Frank chia sẻ với Refinery29: "Bạn không thể xác định được chỉ số SPF khi kem chống nắng hết hạn". Mọi người phải ngừng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đã hết hạn.

Một số yếu tố khác cần lưu ý như thoa lại lớp chống nắng trong ngày, không bôi đè lên lớp trang điểm, sử dụng kem từ khi ở nhà...