Lý do Kim Tae Hee cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bị điều tra

4. Tác phẩm trong ảnh này được đấu giá bao nhiêu tiền? 35 triệu USD

45 triệu USD

55 triệu USD

65 triệu USD Bức tranh "Murnau with Church II" của danh họa Wassily Kandinsky được bán với giá 45 triệu USD và trở thành tác phẩm được bán với giá cao nhất trong các cuộc đấu giá mùa đông đang diễn ra tại London. Trước khi đấu giá, bức "Murnau with Church II" được trao lại cho người thừa kế của gia đình ông Siegbert Stern, một doanh nhân người Đức gốc Do Thái bị Đức Quốc xã đàn áp, và bà Johanna Margarete Stern-Lippmann, một nhà sưu tầm nghệ thuật. Ảnh: Sotheby's.