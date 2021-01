Lý do Kim So Yeon từng để mặt mộc khi lên sân khấu

Khi tham gia chương trình King of Mask Singer vào năm 2016, Kim So Yeon đã trả lời phỏng vấn về chuyện tình cảm ngay trước giờ ghi hình nên không có thời gian trang điểm.

Vào ngày 10/1, Kim So Yeon đã tham gia chương trình giải trí mới của MC Yoo Jae Suk. Trong buổi trò chuyện, nữ diễn viên Penthouse đã chia sẻ về lý do cô để mặt mộc khi ghi hình cuộc thi ca hát King of Mask Singer vào năm 2016.

King of Mask Singer là chương trình thi hát, thí sinh tham gia phải đeo mặt nạ để che giấu danh tính. Thời điểm Kim So Yeon bỏ mặt nạ, không nhiều người nhận ra cô không hề trang điểm.

Kim So Yeon để mặt mộc khi ghi hình King of Mask Singer vào năm 2016.

Chia sẻ về lý do không trang điểm khi ghi hình, Kim So Yeon cho biết trước ngày tham gia show, một nhà báo đã liên lạc với cô về việc công khai tin tức hẹn hò giữa nữ diễn viên và tài tử Lee Sang Woo. "Ác nữ đẹp nhất màn ảnh" đề nghị lùi thời gian công khai tin tức lại một ngày, để cô quay xong chương trình King of Mask Singer.

Việc công khai tình cảm trước khi ghi hình sẽ khiến Kim So Yeon lo lắng, hồi hộp, khó hoàn thành phần thi.

Tuy nhiên, vào ngày ghi hình, một tờ báo khác đã tung tin hẹn hò của Kim So Yeon lên mạng, ngay trước giờ nữ diễn viên lên sân khấu thi hát.

Nữ diễn viên trực tiếp gọi điện xin lỗi nhà báo.

"Thời điểm đó, chúng tôi hẹn hò chưa lâu nên không có nhiều chuyện để kể. Nhưng tôi thực sự thấy có lỗi vì đã xin nhà báo đó hoãn đưa tin, nên tôi quyết định nói hết những gì xuất hiện trong đầu tôi cho người ấy", ngôi sao Penthouse kể lại.

Tiết lộ của Kim So Yeon trong chương trình đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả Hàn Quốc. Dân mạng xứ kim chi khen ngợi cô có tính cách tốt đẹp, gọi cô là minh tinh có "nhân cách vàng".

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả khá ngạc nhiên khi biết Kim So Yeon không hề trang điểm khi quay King of Mask Singer. Nữ diễn viên nổi tiếng từ năm 14 tuổi với gương mặt sắc sảo, thu hút. Sau vai diễn trong phim Tình yêu trong sáng (All About Eve) vào năm 2000, nhờ ngoại hình ấn tượng, Kim So Yeon được mệnh danh là "ác nữ đẹp nhất màn ảnh".