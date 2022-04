Lý do không thể phạt kịch khung xe container chở rơi cuộn thép

Đại diện Công an TP.HCM cho biết hiện chưa có quy định như thế nào là "không chắc chắn". Do đó, quá trình xử lý không có đủ cơ sở để khẳng định hàng hóa được buộc chắc hay không.

Liên tiếp trong tháng 3 vừa qua, TP.HCM ghi nhận hai sự cố từ xe container đứt xích, làm rơi cuộn thép xuống đường. Trong đó, một vụ có cuộn thép đè trúng người dân khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc đã khiến người đi đường và dư luận lo lắng, bức xúc vì mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các chuyến xe container chở hàng này.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM rất quan tâm đến tình trạng các xe container chở các cuộn thép rời lưu thông trên đường nhưng không ràng buộc chắc chắn, gây tai nạn. Cơ quan công an đã chỉ đạo kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp này cũng như các xe tải chở hàng quá tải.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thành phố đã xử phạt 141 trường hợp vi phạm đối với các trường hợp chở hàng hóa quá khổ quá tải và 2 trường hợp container chở theo cuộn thép không ràng buộc chắc chắn. Số tiền phạt là hơn 2,7 tỷ đồng .

Xe chở theo cuộn thép trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Văn Nguyện.

Để ngăn ngừa tình trạng xe chở cuộn thép nhưng lơ là chằng buộc gây tai nạn trong thời gian tới, thượng tá Hà cho biết pháp luật có quy định về xử lý hành vi vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc hoặc chằng buộc mà không chắc chắn. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định như thế nào là không chắc chắn, cho nên, quá trình xử lý không có đủ cơ sở để khẳng định hàng hóa được chằng buộc chắc hay không.

"Công an TP.HCM cho rằng đây là bất cập trong thực tiễn và đơn vị đã báo cáo, đề xuất Bộ Công an để có hướng dẫn, quy định cụ thể. Do đó, đơn vị đề xuất đối với dạng hàng hóa có hình tròn như cuộn thép khi vận chuyển phải có thêm kê chống lăn và dây xích cột chắc chắn”, thượng tá Hà nói.

Về mặt xử lý, thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo CSGT, phối hợp các lực lượng Sở GTVT điều hành, xử lý các trường hợp tại các đơn vị cảng, nơi bốc dỡ, sắp xếp hàng hóa. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng có kế hoạch xử lý chuyên đề xe quá khổ, quá giới hạn khi lưu thông.

Ông Hà thông tin thêm việc xử lý phải theo các quy định pháp luật. Nếu không có tình tiết tăng nặng thì chỉ xử lý ở mức trung bình của khung hình phạt. Và phải có 2 tình tiết tăng nặng trở lên mới xử kịch khung mức phạt.

Trong Nghị định 100, hành vi chở hàng trên xe mà chèn buộc không chắc chắn hoặc không chèn buộc thì bị xử phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng; trường hợp gây tai nạn bị phạt 8-12 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Ngày 15/3, một xe đầu kéo mang biển số TP.HCM chở cuộn thép nặng hơn 20 tấn trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng quận 7 về quốc lộ 1. Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), tài xế thắng gấp khiến cuộn thép bị đứt xích lăn về trước, đập vào cabin.

Trước đó, ngày 5/3, xe đầu kéo chở theo 2 cuộn thép trên đường Nguyễn Văn Linh, khi đến giao lộ Trịnh Quang Nghị cũng bị đứt dây xích rơi xuống đường khiến cuộn thép đè trúng người đàn ông ven đường.