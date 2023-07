Lý do không thể bỏ lỡ siêu nhạc hội 8Wonder tại Nha Trang hè này

Vinpearl Nha Trang đang là điểm đến đang “gây sốt” hè này với đại nhạc quốc tế 8Wonder cùng chuỗi trải nghiệm du lịch - giải trí hấp dẫn chưa từng có.

Những ngày qua, chủ đề “lễ hội âm nhạc 8Wonder” và Charlie Puth, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO hay Nha Trang… đang là những “hot topic” trên các diễn đàn của giới trẻ, thu hút lượng tương tác, chia sẻ ấn tượng.

Bên cạnh hàng trăm bình luận bày tỏ niềm háo hức, mong chờ “cuộc hội ngội lần đầu tiên” cùng thần tượng quốc tế, phong trào “lập hội” đi nghỉ hè miền biển Nha Trang cũng hấp dẫn không kém.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và thế giới

8Wonder là đại nhạc hội quốc tế tạo cú hích cho mùa hè 2023 bùng nổ, với xuất hiện của Charlie Puth - “thiên tài” của làng nhạc thế giới - chủ nhân của các bản hit tỷ view như We don't talk anymore hay See you again. Đa phần netizen Việt nóng lòng chờ đến ngày được nhìn thấy ngôi sao tầm cỡ quốc tế bằng xương bằng thịt tại Nha Trang, cũng như mong sẽ thần tượng mang đủ set-list khủng trong tour diễn Charlie live experience đang trình diễn vòng quanh thế giới đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức cuộc hội ngộ của 7 nghệ sĩ tên tuổi theo đuổi những phong cách khác biệt rất được yêu mến hiện nay: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO, Tlinh, Amee và DJ Mie, hứa hẹn đáp ứng mọi gu âm nhạc của khán giả.

Nhiều gương mặt tên tuổi của làng nhạc quốc tế và Việt Nam sẽ góp mặt trong 8Wonder.

Danh sách những ca khúc sẽ vang lên suốt hơn 6 tiếng đại nhạc hội ngày 22/7 chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hội fan đang nhanh chóng truyền tay “best list” của dàn lineup khủng từ 8Wonder.

Không dừng ở đó, sân khấu “vô cực” 8Wonder tại VinWonders Nha Trang được dự đoán bùng nổ với sự kết hợp cùng những ca khúc “đi cùng năm tháng” hay loạt bản hit tạo xu hướng đang thống trị trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam lẫn quốc tế.

Loạt hoạt động bên lề sôi động

Sự hấp dẫn của đại nhạc hội “kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder” - 8Wonder không chỉ đến từ những cái tên bảo chứng cho âm nhạc Việt và quốc tế. Chuỗi hoạt động du lịch giải trí đẳng cấp thế giới mở ra một hành trình khám phá mùa hè “vui không tưởng” tại VinWonders Nha Trang khiến cộng đồng sôi sục không kém.

Theo đó, khán giả có thể tận hưởng lễ hội mùa hè WonderFest sôi động ngay trong khuôn viên VinWonders Nha Trang, trước khi đêm hội chính diễn ra.

Các màn trình diễn carnival rực rỡ sắc màu, cuộc thi cosplay, flashmob, liên hoan âm nhạc indie, trạm khoa học khám phá đại dương, đại chiến thế giới nước với cụm 5 thử thách team building quy mô lớn, các trò chơi nước, điệu vũ Hawaii nồng nhiệt và âm nhạc DJ sôi động… sẽ giúp bạn sống vui từng phút trong một mùa hè đúng nghĩa. Bạn cũng có thể lấp đầy chiếc bụng đói với các món ăn truyền thống tại lễ hội đặc sản bản địa, sẵn sàng cho một đêm “quẩy” hết mình cùng âm nhạc.

Xung quanh 8Wonder là loạt sự kiện vui chơi - giải trí - ẩm thực sôi động suốt 24 giờ.

Từ 15 giờ ngày 22/7, khán giả sẽ có thể mua sắm, check-in với các tiểu cảnh điểm nhấn phong cách installation art (nghệ thuật sắp đặt), thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, trang điểm và làm tóc, sumo phao hơi, ném vòng cá ngựa, tương tác với các vũ công trống LED sôi động, hoặc khám phá ẩm thực đa quốc gia với các món ăn đặc trưng đến từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và ẩm thực 3 miền Việt Nam…

Với loạt hạng mục vui chơi không giới hạn, bầu không khí sôi động của 8Wonder sẽ không lúc nào “hạ nhiệt” từ 16h đến tận khuya cùng muôn vàn cung bậc cảm xúc thăng hoa bất tận.

Mùa hè trong mơ với combo "tất cả trong một" giá hời

Chiều lòng những du khách vẫn say mê săn vé hội ngộ cùng thần tượng, combo “tất cả trong một” của Vinpearl gồm: Vé vào cửa 8Wonder, vé máy bay khứ hồi, nơi ở sẽ mang đến cho giới mộ điệu cơ hội tận hưởng mùa diệu kỳ tại vịnh biển đẹp hàng đầu thế giới.

Cụ thể, kỳ nghỉ trọn gói 3 ngày 2 đêm có giá từ 3.848. triệu đồng/người gồm: Vé nhạc hội hạng GA 1, 2 và phòng ở. Du khách được thưởng thức buffet hàng trăm món buổi sáng tại 3 khách sạn Resort Nha Trang, Sealink và Nha Trang Bay; 2 đêm nghỉ tại Vinpearl Nha Trang, vé tham dự nhạc hội 8Wonder với vị trí đứng gần sân khấu nhất. Khách hàng được giảm thêm 5% còn chỉ từ 3.655 triệu đồng/người khi đăng nhập tài khoản trên app My Vinpearl hoặc website để đặt mua.

Với combo trọn gói 3 ngày 2 đêm giá từ 5,468 triệu đồng/người, du khách sở hữu vé máy bay khứ hồi để bay thẳng đến vịnh biển xinh đẹp, tận hưởng không không gian nghỉ dưỡng tuyệt mỹ của Vinpearl Nha Trang cùng tấm vé tham sự đại hội hạng GA 1, 2.

Combo 8Wonder đưa du khách đến với kỳ nghỉ hè đẳng cấp tại những khách sạn 5 sao bên bờ biển Vinpearl Nha Trang.

Đặc biệt, toàn bộ các combo nghỉ dưỡng Vinpearl đi kèm hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn như: Giảm giá 30% khi mua vé VinWonders sử dụng trong ngày 22/7, ưu đãi 30% dịch vụ spa, 20% dịch vụ ăn uống (không áp dụng với đồ uống có cồn), 33% dịch vụ golf.

Vượt xa khuôn khổ những đại nhạc hội thông thường, 8Wonder không chỉ kiến tạo không gian thưởng thức âm nhạc đỉnh cao mà còn cộng hưởng cùng hệ sinh thái Vinpearl Nha Trang, mang đến cho du khách phong cách tận hưởng mùa hè đẳng cấp và khác biệt.

