Lý do khiến thương hiệu đồ bó của Kim Kardashian đáng giá tỷ USD

Thành công của Skims góp phần giúp Kim trở thành tỷ phú USD. Việc ra mắt các sản phẩm mới trong mùa dịch là lý do giúp thương hiệu này được định giá cao.

Thương hiệu thời trang Skims do Kim Kardashian sáng lập chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ USD. Ra mắt được 2 năm, Skims huy động được số vốn lớn từ các nhà đầu tư như. Gần đây, hãng kêu gọi được 154 triệu USD từ Josh Kushner’s Thrive Capital, Imaginary Ventures và Alliance Consumer Growth.

Kim Kardashian chia sẻ với The New York Times hiện công ty được định giá 1,6 tỷ USD .

Theo The Times, Kardashian là cổ đông lớn nhất của Skims và kiểm soát phần lớn cổ phần cùng với đối tác kinh doanh của cô - Jens Grede.

Những thiết kế mới mẻ của thương hiệu do Kim sáng lập. Ảnh: Skims.

SCMP cho rằng việc Skims bắt đầu phát triển hơn sau khi cho ra mắt dòng trang phục thoải mái. Chúng được lấy cảm hứng từ những bộ đồ Kim thường mặc tại nhà.

"Đại dịch khiến doanh thu của chúng tôi giảm xuống. Mọi người ở nhà nhiều và muốn mặc những món đồ thoải mái. Chúng tôi đã thiết kế đồ mặc nhà cho cả năm sau", ngôi sao chia sẻ.

Dù vậy, Kim Kardashian khẳng định đồ bó vẫn là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Skims. Hãng cung cấp nội y, áo liền quần, quần đùi, quần lọt khe và thậm chí đồ bầu với nhiều kích cỡ (từ XXS đến 5X) và màu sắc theo tông da.

Skims chuyên về những bộ đồ ôm sát cơ thể, có màu sắc theo tông da. Ảnh: Page Six.

Năm 2020, Skims thông báo đạt doanh thu 145 triệu USD và dự kiến tăng gấp đôi vào năm nay.

Việc kinh doanh thành công của Skims cũng góp phần đưa Kim Kardashian vào danh sách tỷ phú của Forbes.

Ngoài ra, cô còn thành công với thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty. Tháng 6/2020, ngôi sao Mỹ bán 20% cổ phần của KKW Beauty cho Coty. Khi đó, nhãn hiệu trên được định giá 1 tỷ USD .

Kardashian cũng kiếm được nguồn thu nhập cao từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Cô nắm giữ bất động sản và đầu tư thêm vào các dự án kinh doanh khác.