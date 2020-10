Lý do khiến kim cương 8 Hearts & 8 Arrows nổi tiếng trên thế giới

Viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows là kim cương siêu lý tưởng, được coi như chất liệu hoàn hảo trong thế giới trang sức cao cấp.

Được giới chuyên môn đánh giá là siêu lý tưởng bởi kim cương 8 Hearts & 8 Arrows sở hữu những giác cắt hoàn mỹ. Để chế tác ra tác phẩm này, người thợ phải am hiểu kỹ thuật thủ công điêu luyện, cũng như sự hỗ trợ của thiết bị kim hoàn hiện đại.

Giá trị của kim cương 8 Hearts & 8 Arrows

Công thức giác cắt tinh xảo khiến kim cương 8 Hearts & 8 Arrows không bị cắt quá nông hay quá sâu. 58 mặt cắt đảm bảo ánh sáng đi vào và ra theo cách vuông góc với mặt trên.

Khi sử dụng thiết bị Firescope để quan sát từ mặt trên, viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows sẽ phản chiếu hiệu ứng bánh xe Mandala với 8 mũi tên. Còn khi nhìn từ mặt đáy của viên kim cương, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của 8 trái tim ngọt ngào.

Chế tác một viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows mất thời gian hơn, cũng tiêu tốn nhiều chất liệu so với khi chế tác thiết kế kim cương thông thường.

Từ những năm 1990, kim cương Hearts & Arrows du nhập sang Mỹ và dần trở nên phổ biến trên thế giới với danh xưng “kiểu cắt siêu lý tưởng của kim cương”.

Viên kim cương chủ sở hữu ánh sáng thuần khiết, được tô điểm trên các thiết kế trang sức thời thượng khiến nó trở nên phổ biến và được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Được mài giũa một cách lý tưởng nên khả năng chiết quang và phản xạ ánh sáng của viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows đạt đến sự hoàn hảo.

"Bạn đồng hành" lý tưởng

Cũng giống kim cương, mỗi người phụ nữ đều mang một vẻ đẹp riêng. Chỉ khi được tự do trải nghiệm, họ mới trở nên trọn vẹn với hạnh phúc của chính mình.

Viên kim cương đẹp thuần khiết, vượt qua quá trình mài giũa mới trở thành món trang sức quý giá và đáng trân trọng.

Với bản chất khó phá hủy, kim cương được chế tác trở thành món trang sức khiến nhiều người yêu thích, từ hoàng gia, giới thượng lưu cho đến người bình thường.

Biến giấc mơ kim cương của phái đẹp trở thành hiện thực, kim cương 8 Hearts & 8 Arrows ngày nay xuất hiện trong nhiều thiết kế trang sức mang tới nhiều lựa chọn cho khách hàng, phù hợp với nhu cầu về thẩm mỹ, ngân sách...

Thương hiệu trang sức DOJI vừa cho ra mắt bộ sưu tập gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows mang tên "The Wonder Things". Được truyền cảm hứng từ dấu ấn vĩnh cửu của kim cương, các nghệ nhân của DOJI "thổi" một làn gió mới cho thời trang của phái đẹp.

Kim cương 8 Hearts & 8 Arrows luôn là chất liệu ao ước của những nhà thiết kế, nay được tái sinh dưới hình thái đẳng cấp và sang trọng.

Sáng tạo bộ sưu tập "The Wonder Things", các nhà thiết kế tại DOJI xuất phát từ cảm hứng về sự nhiệm màu trong cuộc sống của người phụ nữ ở một thế giới mà họ được tự do thể hiện, thỏa sức ước vọng và được khẳng định phong cách của chính mình.

So với các bộ sưu tập kim cương 8 Hearts & 8 Arrows của DOJI đã ra mắt thị trường, "The Wonder Things" mang đến nét độc đáo riêng với những thông điệp đặc biệt qua 3 kích thước siêu đẹp của viên kim cương chủ 8 Hearts & 8 Arrows. Đó là kích thước 3.6mm ẩn chứa sự tốt lành, 4.1mm mang tới sự viên mãn và kích thước 4.5mm gửi trọn những điều may mắn tới người sử dụng.

Được sáng tác trên chất liệu kim cương 8 Hearts & 8 Arrows độc đáo, "The Wonder Things" có mức giá hấp dẫn chỉ từ 15 triệu đồng, mang đúng tinh thần "Chạm tới giấc mơ kim cương".

Với việc ra mắt Bộ sưu tập "The Wonder Things", DOJI một lần nữa chứng tỏ rằng, kim cương chính là "mảnh ghép" được sinh ra dành cho phụ nữ.

