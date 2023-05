Lý do khiến Emma Watson tạm ngưng diễn xuất

Emma Watson không đóng phim kể từ tháng 12/2018, khi cô kết thúc quá trình quay tác phẩm chuyển thể "Little Women".

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times, Emma Watson cho biết cô cảm thấy "không hài lòng lắm" với nghề diễn viên. Đó là lý do cô ngừng diễn xuất từ cuối năm 2018, và có thể, minh tinh Harry Potter sẽ không góp mặt trong bộ phim nào cho đến cuối năm nay.

"Tôi cảm thấy như mình bị nhốt trong cái lồng, và một trong những điều khó khăn nhất là trả lời các câu hỏi mà bản thân không thể kiểm soát. Ví dụ khi có phim mới ra mắt, mọi phóng viên có thể hỏi tôi: 'Chi tiết đó có thực sự phù hợp với quan điểm của bạn?'. Thật khó để trở thành gương mặt đại diện và người phát ngôn cho những việc như vậy", Watson giải thích.

Là ngôi sao của một bộ phim, Watson cảm giác mọi lời chỉ trích đều hướng về phía cô, hoặc cô phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề bản thân không kiểm soát được. Minh tinh thấy bực bội vì điều đó.

Emma Watson (ngoài cùng bên trái) cùng dàn diễn viên Little Women (2019). Ảnh: Fox News.

Sau gần 5 năm rời xa màn ảnh, Watson muốn quay lại với diễn xuất. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Cô nói: "Tôi rất vui khi chờ đợi điều đúng đắn tiếp theo. Tôi yêu những gì mình làm và không cần cố gắng trở thành những con người khác nhau để làm hài lòng người khác".

Năm 2021, nhiều báo lá cải Anh viết "Emma Watson từ bỏ việc diễn xuất để dành thời gian cho vị hôn phu trong tin đồn". Bác bỏ tin đồn này, quản lý của Watson khẳng định với Entertainment Weekly: "Các tài khoản mạng xã hội của Emma đang ngủ đông chứ không phải sự nghiệp của cô ấy".

Emma Watson sinh năm 1990, nổi tiếng toàn cầu từ thuở nhỏ khi thủ vai phù thủy Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Cô tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt trong The Perks of Being a Wallflower (2012) và gần đây là Beauty and the Beast (2017), Little Women (2019).

Hermione Granger là vai diễn nổi tiếng nhất của Emma Watson. Ảnh: Vogue.

Bên cạnh sự nghiệp đóng phim, ngôi sao người Anh lấn sân sang kinh doanh. Năm 2020, cô được tập đoàn thời trang Kering - công ty mẹ của Gucci - mời vào ban giám đốc, đứng ngang hàng với nhiều doanh nhân thành công khác.