Lý do khiến bạn cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng

Ngay cả khi không mang thai, một số người vẫn cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng vì nhiều lý do.

Buồn nôn có thể do chế độ ăn kiêng, thiếu ngủ hoặc lo lắng. Ảnh: Women's Health.

Theo Insider, nếu bạn là phụ nữ và bạn cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng, đây được coi là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đang mang thai. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến bạn cảm thấy buồn nôn khi thức dậy.

Theo các chuyên gia y tế, ốm nghén hoặc cảm giác buồn nôn nói chung do nhiều nguyên nhân, bao gồm chế độ ăn uống, lối sống và sức khỏe tinh thần.

Gián đoạn giấc ngủ

Tiến sĩ Janice Johnston, Giám đốc y tế và đồng sáng lập của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Redirect Health, cho biết chu kỳ giấc ngủ bị gián đoạn, cho dù là do mất ngủ, ngưng thở khi ngủ hay đơn giản là thức quá khuya, đều có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

"Điều này có thể khiến bạn có cảm giác khó chịu trong dạ dày khi thức dậy vào buổi sáng", tiến sĩ Janice Johnston nói.

Theo tiến sĩ Daniela Jodorkovsky, một bác sĩ được Refinery29 phỏng vấn, cảm giác ốm yếu có liên quan mật thiết đến thói quen ngủ của chúng ta. Ngủ không đủ giấc sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể - hay còn gọi là đồng hồ sinh học - có liên quan đến nhiều rối loạn và vấn đề, bao gồm bệnh Alzheimer, tăng cân và các tình trạng sức khỏe tâm thần bao gồm trầm cảm.

Bên cạnh đó, ăn hoặc ngủ không đúng giờ có tác động lâu dài đến sức khỏe hơn chúng ta tưởng.

Bác sĩ đa khoa, tiến sĩ Nick Knight nói với GQ khi bạn kiệt sức, cơ thể kích hoạt hệ thần kinh "chiến đấu hay bỏ chạy" tăng đột biến, từ đó có thể gây ra cảm giác buồn nôn.

Căng thẳng quá mức hoặc mất ngủ cũng khiến bạn cảm thấy buồn nôn khi vừa thức dậy. Ảnh: Freepik.

Hạ đường huyết

Tiến sĩ Janice Johnston cho biết nếu lượng đường trong máu của bạn thấp, nó có thể gây ra cảm giác thiếu năng lượng và suy nhược.

"Lượng đường trong máu thấp có thể do thiếu các bữa ăn cân bằng với chất xơ và carbs phức tạp, hoặc do bạn bỏ bữa. Nếu bạn thức dậy với một cơn đau bụng, đó có thể do bạn đã bỏ bữa tối hoặc đơn giản là không ăn đủ vào ngày hôm trước", tiến sĩ Janice Johnston nói.

Tiến sĩ Daniela Jodorkovsky khuyên bạn nên ăn uống đúng bữa ngay cả khi bạn không thích. "Nghe có vẻ ngược đời nhưng ăn một bữa ăn nhẹ khi cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng có thể làm giảm các triệu chứng buồn nôn hoàn toàn", cô nói.

Trào ngược axit

Theo tiến sĩ Janice Johnston, buồn nôn buổi sáng cũng có thể do chế độ ăn uống của bạn gây ra. Ví dụ, ăn một bữa lớn ngay trước khi đi ngủ với đầy món ăn nhiều chất béo có thể gây ra trào ngược axit.

Axit dạ dày có thể đi lên thực quản và gây ra cảm giác ợ nóng, đôi khi là khó chịu ở dạ dày khiến bạn buồn nôn khi vừa thức dậy.

Mất nước

Bác sĩ đa khoa Nick Knight cho biết uống không đủ nước cũng có thể là một nguyên nhân khiến bạn cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy.

"Ngủ một giấc dài qua đêm rất dễ bị mất nước và tình trạng này sẽ trầm trọng hơn nếu bạn uống rượu trước khi ngủ. Khi bạn uống đủ nước, các triệu chứng sẽ ổn định hơn", tiến sĩ Nick Knight nói với GQ.

Lo lắng

Theo Insider, lo lắng có thể gây buồn nôn, đặc biệt nếu bạn có một sự kiện quan trọng sắp diễn ra vào buổi sáng.

Tiến sĩ Janice Johnston cho biết: "Ruột hay hệ tiêu hóa được liên kết chặt chẽ với hệ thần kinh trung ương và não. Hai hệ thống này liên lạc qua lại với nhau, vì vậy khi một hệ thống bị ảnh hưởng, hệ thống kia sẽ có vấn đề".

Buồn nôn nhẹ có thể được điều trị bằng những thay đổi nhỏ, nhưng nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, bạn nên đi khám bác sĩ. Ảnh: Freepik.

Khi cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng cao độ, một số hormone nhất định sẽ được giải phóng. Khi chúng xâm nhập vào đường tiêu hóa của bạn, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và gây khó chịu cho dạ dày.

Nếu bạn đang nằm trên giường và căng thẳng về một bài kiểm tra, hoặc cảm thấy lo lắng về một sự kiện sắp tới, bạn có thể cảm thấy buồn nôn.

Nếu lo lắng đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn và bạn đang phải chịu đựng những cơn hoảng loạn, đó có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu. Điều cần làm là bạn hãy gặp bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra.

Nghẹt mũi

Nghẹt mũi cũng có thể là thủ phạm. Theo Healthline, mũi hoặc xoang bị tắc có thể gây áp lực vào phía trong tai, dẫn đến đau bụng và buồn nôn.

Mặt khác, dịch vụ Y tế Quốc gia của Britian liệt kê các gợi ý để giúp bạn khỏi chứng buồn nôn bao gồm hít thở nhiều không khí trong lành, uống trà bạc hà hoặc trà gừng, đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghe nhạc hoặc xem phim, ăn thực phẩm chứa gừng và ăn các bữa ăn nhỏ hơn thường xuyên.

"Tất nhiên, nếu bạn có các triệu chứng đáng lo ngại như nôn mửa, sụt cân, đau đầu dữ dội hoặc đau bụng, hãy đến gặp bác sĩ", tiến sĩ Daniela Jodorkovsky khuyên.