Lý do khám nhà giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Tối 13/11, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét căn nhà số 262, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, để phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngôi nhà nói trên liên quan tới đối tượng B.Q.Đ. (SN 1979), trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Đối tượng Đ. được biết đến là “trùm” giang hồ khét tiếng, cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu, can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc khám xét của cơ quan điều tra nhằm củng cố hồ sơ, chứng cứ một chuyên án do CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện có liên quan tới B.Q.Đ. Để công tác khám xét được tiến hành thuận lợi, đảm bảo an toàn, hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng đã được điều động tới hiện trường.

Cơ quan Công an khám xét căn nhà số 262, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa.

Tại thời điểm cơ quan công an thi hành công vụ, 2 đầu tuyến đường Lê Hoàn dẫn vào khu vực ngôi nhà của "trùm" giang hồ này đã được lực lượng công an phong tỏa, không cho người qua lại. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tới ngôi nhà 262, đường Lê Hoàn để xem lực lượng công an khám xét khiến giao thông bị ùn tắc.

Khoảng hơn 19h ngày 13/11, công tác khám xét được hoàn thành, cảnh sát đã đưa ra ôtô nhiều thùng hàng được cho là tang vật liên quan tới vụ việc.

Hàng chục cảnh sát được huy động bảo vệ công tác khám xét.

Trước đó, ngày 8/5/2018, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh Mai Xuân Tài, (SN 1990), trú tại khu tái định cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, B.Q.Đ. đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải bắn anh Tài trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của B.Q.Đ. lần lượt bị Công an TP Thanh Hóa bắt và truy tố về các tội danh: Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Riêng B.Q.Đ. đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an truy nã. Sau gần 2 năm lẩn trốn, đầu năm 2020, B.Q.Đ. quay trở về TP Thanh Hóa sinh sống thì bị công an bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.