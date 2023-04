Lý do Keanu Reeves được yêu thích

Fox News đưa tin mới đây, Keanu Reeves bất ngờ xuất hiện ở buổi ký tặng bộ tiểu thuyết truyện tranh BRZRKR do anh đồng sáng tác với Matt Kindt. Trong dịp này, cậu bé Noah (9 tuổi) không giấu được cảm xúc mừng rỡ vì gặp thần tượng.

Khi được tài tử John Wick 4 hỏi thăm, ngồi đối diện, fan nhí thốt lên: "Chú là diễn viên yêu thích của con trên toàn thế giới". Reeves sau đó rối rít cảm ơn Noah và hỏi cậu bé có nhìn thấy nhân vật Duke Caboom (do Reeves lồng tiếng) trong phim hoạt hình Toy Story 4 hay không.

"Vâng, cháu yêu thích anh ấy lắm", Noah cười trước khi gọi Reeves là diễn viên vĩ đại nhất Canada. Tài tử đáp lại: "Chú rất vui khi con thích nhân vật đấy. Chú thực sự thích lồng tiếng cho Duke Caboom".

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội kèm hashtag #ILoveKeanuReeves. Một người bình luận: "Tôi muốn được như Keanu. Anh ấy tốt về mọi mặt". Người khác viết thêm: "Keanu luôn là người tử tế, thân thiện với trẻ em. Tôi sẽ mãi ủng hộ anh ấy".

Theo Fox News, tài tử Hollywood nhiều lần được khen ngợi cách cư xử với người khác. Hồi tháng 8/2022, một đôi trẻ tổ chức lễ cưới tại Northamptonshire (Anh). Tình cờ thay, Reeves cũng ở đây. Anh bỗng được cô dâu, chú rể mời tới chung vui dù không hề quen biết. Reeves nhận lời và còn hào hứng chụp ảnh cùng dàn khách mời.

MC Andrew Kimmel từng kể trong lần đi chung chuyến bay với Reeves từ London tới New York, một cậu nhóc đã xin chụp ảnh với Reeves khi đợi lấy hành lý và đặt cho tài tử hàng loạt câu hỏi. Đáp lại, Keanu thoải mái trả lời từng câu của fan nhí.

Keanu Reeves thường xuyên làm từ thiện, cho tiền người vô gia cư, động viên các fan có hoàn cảnh khó khăn.

