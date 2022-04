Lý do Julia Roberts đóng phim tình cảm - hài sau nhiều năm

Minh tinh Julia Roberts chia sẻ lý do thời gian qua cô ít nhận dự án phim tình cảm - hài. Cô sẽ trở lại với thể loại này cùng George Clooney trong "Ticket to Paradise".

Sự nghiệp của Julia Roberts gắn liền với thành công của dòng phim tình cảm - hài. Cô ghi dấu ấn đậm nét với khán giả đại chúng qua các vai diễn trong Pretty Woman (1990), My Best Friend’s Wedding (1997) và Notting Hill (1999).

Tuy nhiên, từ đầu thập niên 2000 đến nay, số lần Roberts góp mặt trong các dự án phim tình cảm, hài thưa vắng dần. Dự án gần nhất thuộc thể loại này có sự góp mặt của Julia Roberts là Mother's Day (2016).

Khó tìm được kịch bản ưng ý

Trong bài phỏng vấn mới thực hiện với The New York Times, “người đàn bà đẹp” đã hé lộ lý do đằng sau quyết định tạm dừng nhận vai trong các dự án thuộc thể loại phim từng là thế mạnh. Julia Roberts cảm thấy mình vẫn chưa chọn được kịch bản ưng ý.

“Đôi lúc khán giả hiểu lầm quãng thời gian dài tôi không nhận lời góp mặt trong các dự án tình cảm, hài với việc tôi không còn thiết tha gì thể loại này nữa. Nếu tôi có cơ duyên gặp được một kịch bản đạt tới cái tầm của Notting Hill trong cách kể hoặc lối tấu hài điên dại như My Best Friend’s Wedding, tôi chắc chắn sẽ nhận lời”, nữ diễn viên chia sẻ.

Julia Roberts trong Pretty Woman và Notting Hill - những phim điện ảnh đưa tên tuổi cô đến toàn thế giới. Ảnh: IMDb.

Minh tinh cho biết những tiêu chuẩn ấy đã được đáp ứng trong dự án Ticket to Paradise cô đóng cùng George Clooney. “Những kịch bản kiểu ấy chưa xuất hiện cho tới bộ phim tôi vừa đóng, do Ol Parker viết kịch bản và đạo diễn”. Roberts đánh giá dự án “chỉ thành công nếu vai nam chính là George Clooney” và “bất ngờ thay, George cũng cảm thấy vai nữ chính của phim phải là tôi. Cơ duyên giúp cả hai từng có cơ hội làm bạn diễn, và giờ chúng tôi lại tiếp tục hợp tác”, cô nói.

Khi được hỏi bản thân có gặp khó khăn gì khi trở lại với thể loại lãng mạn, hài hay không, Julia Roberts chia sẻ lần hóa thân này giúp cô sống lại niềm vui thơ trẻ sau nhiều năm. “Tôi thích được cười nói vui vẻ. Bạn bước vào trạng thái hormone hạnh phúc bùng nổ khi sự thông minh và khéo léo của mình khiến người khác trầm trồ. Từ đó, nghĩ về cách tạo ra niềm vui đã trở thành cài đặt tự động trong tư duy của bạn”, cô nói.

Trong Ticket to Paradise, một cặp vợ chồng đã ly hôn buộc phải hợp tác trong kế hoạch ngăn cản đám cưới của con gái. Họ cùng tới Bali với hy vọng con gái sẽ không lặp lại sai lầm của bố mẹ chúng vào 25 năm trước.

Thích làm người phụ nữ của gia đình

Bên cạnh việc khó tìm thấy một kịch bản tình cảm, hài ưng ý, Julia Roberts cho hay tiêu chuẩn chọn dự án mới càng được nâng cao khi ba con của cô lớn lên. “Càng về sau, tiêu chuẩn chọn vai càng bị đẩy cao hơn, bởi tôi không chỉ phải cân nhắc ‘Dự án này có tốt không?’ mà còn cần cân đối giữa công việc của chồng, lịch học ở trường của con và thời gian nghỉ hè. Câu chuyện không đơn thuần chỉ là ‘Ồ, mình muốn đóng bộ phim này’ nữa. Tôi cảm thấy hãnh diện khi được ở nhà chăm sóc gia đình và xây tổ ấm”, Robert chia sẻ.

Bức ảnh đời thường hiếm hoi của Julia Roberts cùng chồng và các con được ông xã cô chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Modermoder.

Minh tinh tiếp tục: “Phần lớn thời thơ ấu, các con tôi thấy bố ra ngoài kiếm tiền và hiếm khi mẹ đi làm. Nhưng chúng không nhận ra điều ấy. Như thể tôi chỉ tạm vắng mặt mỗi khi các con ngủ hay làm gì đó tương tự. Nhưng khi chúng lớn lên, đặc biệt là với con gái, tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm cho chúng thấy mình có thể sáng tạo và sự sáng tạo ý nghĩa đến độ từng có một giai đoạn trong đời, tôi chọn tập trung vào nó thay vì gia đình. Và đó là một lựa chọn khó khăn”.

Julia Roberts cũng thú nhận đã suýt bỏ vai trong bộ phim August: Osage County (2013) bởi phim khởi quay cùng thời điểm con trai út vào mẫu giáo. Tuy nhiên, chồng Roberts đã khuyên nhủ vợ: “Sẽ đến một lúc nào đó em phải để anh và các con ở nhà để đi làm. Em đừng đắn đo về cơ hội này khi đã hiểu rõ mình phải làm gì và mình sẽ làm việc với ai”.

Chính chồng là người đã động viên minh tinh trở lại với màn ảnh khi bản thân cô vẫn đang chần chừ. "Khi ấy, chỉ cần anh nói 'Anh cũng không rõ nữa', tôi sẽ lập tức đáp 'Em cũng vậy. Em sẽ không đi nữa'. Đó là cảnh ngộ chung của nhiều phụ nữ. Cảm giác khi phải tạm gác gia đình sang một bên thật khó khăn", Julia Roberts kết luận.