Lý do Jo In Sung chưa kết hôn

Trả lời trong chương trình Somehow Boss 2, Jo In Sung cho biết anh chưa lập gia đình dù đã ngoài 40 tuổi vì bản thân "không thể kết hôn".

Trong chương trình Somehow Boss 2 lên sóng ngày 3/3, Jo In Sung đã chia sẻ lý do anh chưa lập gia đình dù đã 42 tuổi.

Cụ thể, trong khi phục vụ quán ăn theo kịch bản của chương trình, khách hàng lớn tuổi đã hỏi Jo In Sung liệu có phải anh đang giúp mẹ vợ bán quán ăn. Tài tử sinh năm 1981 giải thích rằng mình chưa kết hôn. "Cháu không thể kết hôn, chứ không phải là không chịu", nam diễn viên trả lời các vị khách.

Các vị khách trên bày tỏ ý muốn mai mối cho Jo In Sung và các thành viên trong nhóm ghi hình. Đáp lại lời nói trên, Jo In Sung giải thích rằng nam diễn viên Cha Tae Hyun đã kết hôn được 16 năm và có ba con.

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề hôn nhân của Jo In Sung được đề cập đến trong chương trình Somehow Boss. Khi mùa đầu tiên lên sóng vào năm 2021, tài tử tiết lộ mẹ anh liên tục giục con trai kết hôn vì muốn có cháu nội.

"Mẹ tôi nói rằng tôi mang cháu về cho bà đi, cháu ở đâu ra cũng đuợc. Có con, tôi sẽ có thêm một người bạn", Jo In Sung nói trong tập 2 mùa 1 chương trình Somehow Boss.

Trước đó, vào năm 2017, Jo In Sung trả lời MC của chương trình Entertainment Weekly rằng anh muốn kết hôn trước năm 40 tuổi. Mẫu bạn gái lý tưởng của tài tử người Hàn là một người phụ nữ dịu dàng, không quá quan trọng ngoại hình.

Tuy nhiên, đến nay khi đã ở tuổi 41, Jo In Sung vẫn "lẻ bóng đi về". Nam diễn viên công khai hẹn hò Kim Min Hee vào năm 2013, chia tay vào năm 2014. Anh cũng vướng nghi vấn hẹn hò các bạn diễn Gong Hyo Jin, Song Hye Kyo hay Go Hyun Jung, nhưng nam diễn viên chỉ thừa nhận duy nhất mối tình với Kim Min Hee. n