Lý do J.K. Rowling vắng mặt trong phim kỷ niệm ‘Harry Potter’

Nữ tác giả J.K. Rowling, mẹ đẻ bộ tiểu thuyết “Harry Potter” đã vắng mặt trong tập phim đặc biệt “Return to Hogwarts” lên sóng ngày đầu năm mới.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts đã đưa trở lại màn ảnh nhiều gương mặt chủ chốt làm nên thành công của thương hiệu phim Harry Potter. Tuy nhiên, tác giả của tiểu thuyết - nữ văn sĩ J.K. Rowling đã vắng mặt. Trong phim, Rowling chỉ xuất hiện qua các đoạn tư liệu phỏng vấn từ năm 2019.

Trả lời phỏng vấn The Times, đại diện HBO cho biết họ đã gửi lời mời J.K. Rowling thực hiện một cuộc phỏng vấn mới cho bộ phim. Nhưng sau đó các nhà sản xuất cảm thấy các đoạn phim tư liệu từ nhiều cuộc phỏng vấn trước đó đã đủ dùng cho Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

Theo Entertainment Weekly, J.K. Rowling đã nhận được lời mời góp mặt trong tập phim. Nhưng ê-kíp của nữ tác giả quyết định từ chối. Nguồn tin từ ê-kíp cũng khẳng định quyết định được đưa ra hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ những phát ngôn gây tranh cãi về người chuyển giới trước đây của cô.

Ba diễn viên chính của Harry Potter tụ họp trong Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Ảnh: HBO Max.

Trên không gian mạng, người hâm mộ chỉ ra tổng thời lượng J.K. Rowling xuất hiện - thông qua các đoạn phim phỏng vấn - chỉ kéo dài khoảng 30 giây. The Independent nhận xét vì thiếu vắng J.K. Rowling, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts trở nên thiếu trọn vẹn. Bởi nếu không có nguyên tác Harry Potter do J.K. Rowling chấp bút, thế giới phù thủy vừa bước qua tuổi 20 trên màn ảnh sẽ chẳng thể thành hình.

Trong chương trình, dù nữ văn sĩ không hiện hữu bằng xương bằng thịt, cống hiến của cô vẫn được các diễn viên nhắc đến đầy trìu mến. Bonnie Wright, nữ diễn viên thủ vai Ginny Weasley và nam chính Daniel Radcliffe đã chia sẻ về ảnh hưởng của bộ tiểu thuyết Harry Potter với khán giả đại chúng.

“Rất nhiều người yêu thích những gì J.K. Rowling viết”, Wright nói. Radcliffe nhận xét: “Tôi nghĩ người ta dễ quên việc tại thời điểm Harry Potter ra mắt, dư luận đang lo lắng về sự suy vong của văn hóa đọc”.

Diễn viên Robbie Coltrane, thủ vai Rubeus Hagrid, bổ sung: “Một trong những lý do khiến tôi ngưỡng mộ J.K. là việc hàng triệu người chưa từng đọc bất kỳ cuốn sách nào trước đây đã tìm đọc Harry Potter. Đó là sức mạnh của câu chữ”.

Năm 2020, J.K. Rowling đã vấp phải chỉ trích nặng nề từ dư luận khi có phát ngôn mang ý kỳ thị nhắm vào người chuyển giới. Loạt diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Harry Potter như Daniel Radcliffe, Emma Watson, Katie Leung, Noma Dumezweni và Evanna Lynch đều lên tiếng phản bác nữ văn sĩ.

Tài tử Eddie Redmayne của loạt Fantastic Beasts bày tỏ quan điểm không đồng tình với Rowling. Người hâm mộ tiểu thuyết và thế giới phù thủy Harry Potter cũng lựa chọn không đứng về phía nữ tác giả. Đây được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp của J.K. Rowling.