Lý do J.K. Rowling không hội ngộ dàn sao 'Harry Potter'

Nữ tác giả J.K. Rowling, mẹ đẻ bộ tiểu thuyết "Harry Potter", đã vắng mặt trong tập phim đặc biệt "Return to Hogwarts" lên sóng đầu năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với Virgin Radio UK, nhà văn J.K. Rowling phủ nhận thông tin bị nhà sản xuất Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts ngó lơ. Bà cho biết mình được mời, nhưng chọn không tham gia tập phim.

Rowling giải thích: "Không ai bảo tôi đừng xuất hiện trong tập phim đặc biệt này cả. Mọi người đã ngỏ lời, nhưng tôi từ chối vì tôi nghĩ nó thiên về loạt phim hơn là những cuốn sách".

J.K. Rowling trên thảm đỏ công chiếu Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore hồi tháng 3. Ảnh: 247newsagency.

Mặc dù vắng mặt trong phim mừng loạt Harry Potter tròn 20 năm ra mắt, hồi tháng 3, "mẹ đẻ" của bộ truyện vẫn xuất hiện trên thảm đỏ công chiếu Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, tác phẩm thuộc loạt phim tiền truyện của thương hiệu Harry Potter.

Tại sự kiện, Rowling tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Một số người cho rằng nhà văn mâu thuẫn với dàn diễn viên Harry Potter sau phát ngôn kỳ thị người đồng tính, nên sẽ không đến. Tuy nhiên mọi chuyện không phải vậy.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts ra mắt người hâm mộ trên HBO vào ngày đầu năm. Chương trình đặc biệt có sự góp mặt của nhiều đạo diễn, diễn viên từng tham gia diễn xuất trong loạt phim. Ở buổi hội ngộ, họ cùng ôn lại kỷ niệm xưa, hé lộ nhiều câu chuyện chưa từng tiết lộ đầy thú vị.

Tom Ascheim - Chủ tịch Warner Bros. - bày tỏ: "Chương trình là sự tri ân dành cho tất cả người lớn lên cùng hiện tượng văn hóa này - từ dàn diễn viên tài năng, đoàn làm phim, những người dành cả trái tim và tâm hồn vào thương hiệu, những người tiếp tục giữ sức hút cho thế giới phù thủy sau 20 năm".

Ba diễn viên chính của loạt phim Harry Potter hội ngộ. Ảnh: HBO.

Thời điểm đó, đại diện HBO cho biết họ đã mời J.K. Rowling thực hiện cuộc phỏng vấn mới cho phim. Nhưng sau đó nhà sản xuất cảm thấy các đoạn phim tư liệu từ nhiều cuộc phỏng vấn trước đó đã đủ dùng cho Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

The Independent nhận xét vì vắng J.K. Rowling, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts trở nên thiếu trọn vẹn. Bởi nếu không có nguyên tác Harry Potter do bà chấp bút, thế giới phù thủy vừa bước qua tuổi 20 trên màn ảnh sẽ chẳng thể thành hình.