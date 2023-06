Lý do Jennie tham gia bộ phim gây phẫn nộ 'The Idol'

Jennie quyết định tham gia "The Idol" sau khi nhận được lời đề nghị trực tiếp từ The Weeknd. Nữ ca sĩ muốn thử thách bản thân.

Ngày 7/6, tờ Ten Asia đưa tin Jennie tự quyết định tham gia The Idol. Những ngày qua, màn vũ đạo của Jennie trong phim gây tranh cãi dữ dội. Khán giả tiếc nuối khi vai diễn đầu tiên của Jennie chưa để lại dấu ấn mà chỉ có màn vũ đạo được gán nhãn 19+. Nhiều người hâm mộ cũng cho rằng YG Entertainment phải chịu trách nhiệm về sự xuất hiện của Jennie trong The Idol.

Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành giải trí tiết lộ việc Jennie tham gia The Idol không liên quan tới công ty YG.

Người này nói với Ten Asia: "Jennie đã gặp trực tiếp The Weeknd trực tiếp và được đề nghị xuất hiện trong phim. Chúng tôi được biết sau đó cô ấy đã bày tỏ mong muốn nhận vai với công ty quản lý. Jennie nói cô ấy muốn thử sức".

Vũ đạo của Jennie trong The Idol gây tranh cãi.

The Idol được mời tham gia hạng mục không tranh giải của Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Phim thu hút sự chú ý lớn khi là dự án đầu tiên của Jennie với tư cách diễn viên. Jennie trước đó cũng tỏa sáng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes và nhận được sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu.

The Idol lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc của Los Angeles (LA), chứa đựng thế giới và câu chuyện tình yêu của nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng (do Lily-Rose Depp thể hiện). Phim do The Weeknd sản xuất. Trong phim, Jennie đóng vai Diane, một vũ công phụ họa kiêm bạn thân của nữ chính Jocelyn. Ngay khi ra mắt, phim vấp phải vô số ý kiến chỉ trích.

Ở tập đầu tiên, Jennie chưa có cơ hội thể hiện kỹ năng diễn xuất. Thay vào đó, cô có màn vũ đạo táo bạo. Nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc nhận định màn vũ đạo của thành viên nhóm BlackPink trong phim quá gợi dục.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Liên hoan phim Cannes, Jennie cho biết: "Tôi đã yêu thích các tác phẩm của Sam Levinson (đạo diễn phim The Idol) trong thời gian rất dài và tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện về ngành công nghiệp âm nhạc. Tôi nghĩ đây là cơ hội để được là chính mình và dũng cảm hơn. Tôi không tập luyện hay chuẩn bị gì cả. Sam chỉ muốn tôi là chính mình. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế này trước đây. Đối với tôi, nó giống phá bỏ một bức tường vậy".