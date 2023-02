Lý do J-Hope (BTS) muốn nhập ngũ sớm

HYBE xác nhận J-Hope đã nộp đơn xin chấm dứt thời hạn hoãn nhập ngũ. Như vậy, sau Jin, anh là thành viên thứ hai của BTS sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Mới đây, công ty chủ quản HYBE thông báo J-Hope đã chính thức nộp đơn xin chấm dứt hoãn nhập ngũ lên Hiệp hội Nhân lực Quân sự. Theo đó, J-Hope có thể được gọi nhập ngũ bất cứ lúc nào.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, J-Hope đã có buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Nam thần tượng chia sẻ: "Việc nhập ngũ là điều mà tôi trăn trở và suy nghĩ từ lâu. Sau khi Jin nhập ngũ, tôi cũng luôn suy nghĩ về chuyện này. Tôi nhận thấy tốt nhất là nên nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ. Sau đó, tôi sẽ cho các bạn thấy một khía cạnh tốt hơn nữa ngày trở lại. Đây là quyết định mà tôi đưa ra".

J-Hope chuẩn bị nhập ngũ. Ảnh: NME.

J-Hope cũng tiết lộ thêm về dự định của anh trong tương lai. Nam ca sĩ mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ và yêu mến những kế hoạch sắp tới của anh. "Tôi sẽ vẫn làm việc, thực hiện các dự án đến khi nhập ngũ. Có rất nhiều điều tôi muốn thể hiện cho các bạn thấy".

Trước đó, The Hollywood Reporter đưa tin dự án phim tài liệu của J-Hope được tiết lộ. Bộ phim mang tên “J-Hope in the box” ra mắt trên các nền tảng trực tuyến trong nửa đầu năm 2023. Phim ghi lại quá trình thực hiện album mới nhất Jack in the Box (phát hành vào tháng 7/2022).

Sinh năm 1994, J-Hope tên thật là Jung Ho-seok. Trước khi ra mắt với BTS, anh từng là tham gia nhóm nhảy Neuron thuộc giới underground và học các lớp nhảy tại Học viện Âm nhạc Gwangju.

Anh phát hành mixtape đầu tay Hope World vào năm 2018. Album được đón nhận tích cực, biến anh trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc sở hữu vị trí cao nhất trên Billboard 200 của Mỹ vào thời điểm đó. Tháng 9/2019, Chicken Noodle Soup của anh ra mắt ở vị trí 81 trên BXH Billboard Hot 100 của Mỹ.