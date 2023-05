Lý do Italy gặp trận lũ thảm khốc nhất trong 100 năm

Chuyên gia nhận định trận lũ lịch sử xảy ra tại Italy gần đây trầm trọng hơn bởi tình trạng hạn hán những tháng trước đó đã làm đất khô cằn và giảm khả năng tích trữ nước.

Ước tính có khoảng 20.000 người mất nhà cửa trong thảm họa nhấn chìm 41 thành phố và thị trấn ở Italy. Ảnh: AP.

Đầu tuần này, ngày 15-17/5, phần lớn Italy hứng chịu mưa to kéo dài, với lượng mưa lớn nhất đổ xuống vùng Emilia-Romagna. Trong 36 giờ, khu vực này nhận lượng mưa trung bình 200 mm, trong khi một số nơi hứng ít nhất 500 mm.

Do lượng mưa của Emilia-Romagna là 1.000 mm/năm, điều này đồng nghĩa 50% lượng mưa trung bình mỗi năm đã đổ xuống một số địa phương trong thời gian ngắn, gây lũ lụt nghiêm trọng khi các con sông vỡ bờ.

Theo Guardian, lũ lụt trầm trọng hơn do tình trạng hạn hán trong những tháng trước, làm đất khô cằn và giảm khả năng trữ nước. Lũ lụt trên diện rộng nhấn chìm hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp, thị trấn và làng mạc, khiến hàng nghìn người sơ tán với thiệt hại ước tính 20 triệu euro.

Euronews đưa tin giới chức Italy cho biết tính tới cuối ngày 18/5, số người chết do lũ lụt và lở đất tàn phá miền Bắc Italy đã lên tới 14 người, và có thể tăng thêm vào cuối tuần. Ngoài ra, giải Grand Prix Công thức 1 dự kiến diễn ra vào cuối tuần này cũng bị hủy.

Trong khi đó, ở Nunavut (Canada), kỷ lục nhiệt độ đầu tháng 5 đã bị phá vỡ vào cuối tuần trước. Hôm 13/5, trạm thời tiết cạnh vịnh Hudson ghi nhận nhiệt độ 21,2 độ C, chênh 6,7 độ so với kỷ lục trước đó là 14,5 độ C.

Nhiệt độ cao kỷ lục bắt nguồn một phần từ đợt nắng nóng diện rộng ảnh hưởng đến phần lớn Tây Bắc Mỹ ven biển Thái Bình Dương, cũng như khu vực trung tâm Canada.

Đây không phải đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất của khu vực, nhưng góp phần gây ra các vụ cháy rừng ở miền Tây Canada khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Tính đến ngày 15/5, các vụ cháy rừng đã thiêu rụi gần nửa triệu ha.