Lý do Iron Man liên tục thiệt mạng trong ‘What If…?’

Trong series “What If…?”, siêu anh hùng Iron Man liên tiếp bỏ mạng. Bí ẩn này đã được Kang the Conqueror giải đáp từ “Loki”.

ScreenRant chỉ ra Iron Man (Mick Winglert lồng tiếng) đã liên tiếp bỏ mạng trong những lần xuất hiện ở What If…?. Ở tập ba, phiên bản ác của Hank Pym (Michael Douglas) đã hạ sát vị siêu anh hùng. Tới tập 5, Iron Man biến thành xác sống. Trong tập mới nhất, Tony Stark bị Killmonger (Michael B. Jordan) sát hại.

Trong một cuộc thảo luận trên Reddit, người hâm mộ đã tìm cách lý giải nguyên nhân Iron Man nhiều lần chết thảm. Lý do có thể đã được tiết lộ trong TV series Loki lên sóng ngay trước đó. Cái chết lặp đi lặp lại của Iron Man trong What If…? có thể là mắt xích quan trọng cho tương lai của MCU.

Sau khi hy sinh trong Avengers: Endgame (2019), các phiên bản khác của Iron Man liên tiếp bỏ mạng trong What If...?. Ảnh: Disney+.

Loki giới thiệu với khán giả phiên bản người đóng của Kang the Conqueror do Jonathan Majors thủ vai. Trong tập cuối mùa một của TV series, Lady Loki (Sophia Di Martino) và Loki (Tom Hiddleston) đã phát hiện ra một biến thể tên He Who Remains của Kang the Conqueror. He Who Remains là kẻ đứng sau, thao túng mọi hoạt động của tổ chức phương sai thời gian TVA.

He Who Remains cho hay các biến thể Kang the Conqueror đã nhận ra sự tồn tại của nhiều thế giới sát vách nhau và phát động cuộc chiến tranh đa vũ trụ. Để lập lại trật tự, TVA - cũng chính là He Who Remains - luôn theo dõi sát sao diễn biến của dòng thời gian và ngăn chặn mọi sự phân nhánh.

Nếu He Who Remains bị giết, dòng thời gian sẽ bắt đầu phân nhánh, mở đường cho hàng loạt phiên bản Kang tà ác tràn vào MCU. Tuy nhiên lời đe dọa không khiến Lady Loki chùn bước. Cô đã ra tay sát hại He Who Remains.

He Who Remains vừa là công thần vừa đóng vai tội đồ của đa vũ trụ MCU. Ảnh: Marvel Studios.

Trong truyện tranh, Kang là một công dân thế kỷ XXI. Gã du hành và thao túng thời gian nhờ vào công nghệ do tiền nhân tạo ra. Avengers: Endgame (2019) tiết lộ cha đẻ của công nghệ du hành thời gian trong MCU chính là Tony Stark. Có thể He Who Remains đã xây dựng TVA với nền tảng là công nghệ du hành thời gian do Tony Stark sáng tạo.

Nếu Stark bỏ mạng quá sớm, anh sẽ không kịp phát minh công nghệ du hành thời gian. Điều này trực tiếp ngăn cản những phiên bản Kang tương tự He Who Remains tạo ra TVA để bảo vệ Dòng thời gian thiêng liêng. Ngược lại, số biến thể Kang hiếu chiến, tìm diệt các phiên bản khác trong đa vũ trụ cũng tăng lên. Sau cùng, chúng sẽ không hẹn mà gặp tại vũ trụ chính mà khán giả hằng quen thuộc.

Giả thiết Kang the Conqueror xâm lược MCU từng được chính He Who Remains xác nhận trong Loki. Gã khẳng định sẽ có vô số biến thể ác của Kang kéo đến MCU nếu Lady Loki giết mình. “Nếu các người coi tôi là ác quỷ, hãy chờ đến khi được gặp các biến thể khác của tôi”, gã nói. Cảnh cuối của Loki cũng úp mở một phần của tương lai ấy khi Loki (Tom Hiddleston) phát hiện ra những thay đổi kỳ quái bên trong TVA.