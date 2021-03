Lý do iPad là thiết bị tốt nhất để xem 'Liên minh Công lý’

Justice League (Liên minh Công lý) của đạo diễn Zack Snyder là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên được sản xuất theo tỷ lệ khung hình 4:3.

Hiện tại, thiết bị có màn hình phù hợp nhất để xem bộ phim Justice League của đạo diễn Zack Snyder gồm iPad Pro và iPad Air. TV hiện đại hay laptop, smartphone đều sẽ hiện khoảng đen 2 bên màn hình khi chiếu phim này.



Ngày 18/3, phiên bản Justice League của đạo diễn Zack Snyder đã được phát hành trực tuyến trên HBO Max. Những giây đầu tiên của bộ phim đã hiện dòng ghi chú “This film is presented in a 4:3 format to preserve the integrity of Zack Snyder’s creative vision” (Bộ phim được chiếu ở định dạng 4:3 nhằm thể hiện trọn vẹn tầm nhìn sáng tạo của Zack Snyder).

Người xem không thể tùy chỉnh tỷ lệ khung hình của bộ phim trên TV hay tài khoản HBO Max. Đây là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên được chiếu theo tỷ lệ “Academy Ratio” (tỷ lệ tiêu chuẩn của các bộ phim Hollywood trong thời kỳ hoàng kim những năm 1950).

Đạo diễn Zack Snyder đã nhiều lần tiết lộ về quyết định sẽ quay Justice League theo tỷ lệ khung hình 1.33:1 bằng camera 35 mm. Ngoài ra ông cũng chia sẻ quá trình sáng tạo The Snyder Cut - bản dựng Justice League. Quyết định này bắt nguồn từ những phản ứng về bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice.

Tỷ lệ 4:3 của phim Justice League phù hợp khi xem với iPad Pro. Ảnh: Dan Seifert.

Giống như bạn học Christopher Nolan của ông, Zack Snyder bắt đầu thử nghiệm quay Batman v Superman theo tỷ lệ IMAX (tỷ lệ 1,43:1, ống kính celluloid 65 mm). Khi Batman v Superman được chiếu rạp vào năm 2016, tỷ lệ khung hình của bộ phim vừa đúng tỷ lệ trong rạp IMAX. Tuy nhiên, phần lớn các cảnh quay không theo tỷ lệ IMAX 1,43:1, mà theo tỷ lệ truyền thống 2,39:1.

Tỷ lệ khung hình 2,39:1 là định dạng phổ biến trong các bộ phim bom tấn hành động trong 20 năm qua. Tỷ lệ này cho khung hình rộng nhất khi quay bằng ống kính 35 mm. Sau khi tỷ lệ khung hình bộ phim Batman v Superman thay đổi, Snyder quyết định Justice League phải đồng nhất với khung hình vuông của màn hình IMAX. Thay vì quay toàn bộ phim theo tỷ lệ IMAX, ông lựa chọn quay phim bằng ống kính 35 mm với tỷ lệ khung hình 1,33:1.

Tỷ lệ 1,33:1 tạo ra hiệu ứng khó phân biệt với tỷ lệ Academy Ratio 1,37:1, định dạng phổ biến trong các bộ phim cổ điển như Citizen Kane, Casablanca và The Adventures of Robin Hood. Tuy nhiên, trước Snyder Cut, Whedon Cut (một bản dựng của Joss Whedon) đã cắt bớt khung hình từ tỷ lệ vuông dành cho rạp IMAX, tạo ra tỷ lệ 1,78:1 (tỷ lệ tiêu chuẩn phim Hollywood màn hình rộng) để chiếu trong các rạp phim thường.

Tại sự kiện Justice Con 2020, Snyder đã giải thích lý do phát hành bản Snyder Cut tiêu chuẩn 4:3 trên kênh HBO Max và từ bỏ kế hoạch cắt khung hình cho màn hình rộng.

“Ý định của tôi là tạo ra một bộ phim có thể chiếu toàn màn hình 4:3 phù hợp với IMAX. Kích thước của các siêu anh hùng có xu hướng giảm bề ngang. Ví dụ lúc Superman đang bay hoặc đứng, trông anh ta cao hơn. Toàn bộ phim sẽ được quay theo tỷ lệ này, tỷ lệ khung hình vuông sẽ quay trở lại. Nó sẽ mang tính thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt”, đạo diễn Zack Snyder chia sẻ.