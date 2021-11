Lý do hồi sinh của các show sống còn dành cho nữ

Nhóm nhạc nam bão hòa và sự phát triển của các nền tảng là lý do đài truyền hình Hàn Quốc tổ chức show sống còn cho thực tập sinh nữ dù tỷ suất người xem thấp.

Nửa cuối năm 2021, Kpop chứng kiến ​​sự hồi sinh của các chương trình sống còn dành cho thực tập sinh nữ. Tỷ suất người xem của các chương trình khi phát sóng tại Hàn Quốc khá thấp nhưng giới chuyên môn cho rằng đây vẫn là hướng đi đầy tiềm năng nhờ sự phát triển của thị trường toàn cầu và nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Mnet là kênh tiên phong trong việc tổ chức các chương trình sống còn của nữ giới, chẳng hạn Sixteen năm 2015 để tuyển chọn thành viên nhóm nhạc TWICE hay series đình đám Produce. Mnet cũng phát sóng Idol School vào năm 2017, sau đó thành lập nhóm nhạc nữ fromis_9.

Các chương trình sống còn dành cho nhóm nhạc nữ từng trải qua giai đoạn sụt giảm. Đặc biệt, giai đoạn series Produce bị điều tra vì hành vi thao túng kết quả và nhà sản xuất của chương trình phải vào tù. Tuy nhiên, chúng hồi sinh vào nửa cuối năm nay và dự kiến tiếp tục tăng trong năm tới.

Sự bão hòa của nhóm nhạc nam

Một lần nữa, Mnet là người báo hiệu sự hồi sinh của thể loại này. Tháng 8, họ thực hiện chương trình Girls Planet 999 có sự tham gia của 99 thí sinh. Show kết thúc vào tháng 10 với sự ra đời của nhóm nhạc nữ đa quốc gia Kep1er.

Ngay sau khi Girls Planet 999 kết thúc, MBC nhanh chóng tung ra Hesitation before going to School - phần tiền truyện của chương trình My Teenage Girl. My Teenage Girl phát sóng tập đầu tiên vào ngày 28/11.

Đầu năm 2022, Mnet khởi động một chương trình mới có tên I-Land 2. Đây là phiên bản nữ của I-Land - chương trình ra mắt năm 2020 và qua đó thành lập nhóm nhạc nam nổi tiếng Enhypen. I-Land 2 phải đối mặt với một tương lai khá mờ mịt vì rating (tỷ suất người xem) của Girls Planet 999 - chương trình do Mnet thực hiện trước đó - chỉ đạt 0,87%.

Hàng loạt nhóm nhạc nam đang thống lĩnh thị trường. Ảnh: Festa.

Serie Produce từng đạt rating 3 đến 5% khi lên sóng, do đó, thành tích của Girls Planet 999 rất đáng thất vọng. Tuy nhiên, Mnet vẫn quyết định thực hiện thêm các chương trình dành cho nữ giới. Các chuyên gia cho rằng quyết định này phần lớn bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Đầu tiên là thị trường nhóm nhạc nam quá bão hòa.

“Không còn miếng bánh nào để chia cho các nhóm nhạc nam mới, vì thị trường thần tượng nam Kpop đã quá bão hòa. Các công ty lớn như SM Entertainment, JYP Entertainment và HYBE đang nắm vững thị trường nhóm nhạc nam với những nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, NCT, EXO, Seventeen, NU'EST, Stray Kids, Tomorrow X Together hay Enhypen ra mắt vào năm ngoái thông qua I-Land", Joy Park, người phụ trách chuyên mục Kpop cho biết trên Korea Joongang Daily.

“Mặt khác, xét về các thần tượng nữ, BlackPink vẫn giữ được độ nổi tiếng gần như không đối thủ. Nhiều nhóm nhạc nữ khác từng có fandom hùng hậu đang giảm dần sức hút. Các tân binh như aespa đã trở nên nổi tiếng gần đây, nhưng vẫn còn nhiều miếng bánh trong thị trường nhóm nhạc nữ. Đó là lý do tại sao các chương trình dành cho nữ đang được ưa chộng hơn”, Joy Park nhận định.

Lý do tiếp theo là các nhóm nhạc nữ hiện giờ có lượng fan trung thành. Từ trước đến nay, các nhóm nhạc nam thường bán được ít nhất gấp đôi lượng album so với đồng nghiệp nữ. Nhóm nhạc nữ thường bị ảnh hưởng bởi quá trình lão hóa và họ phải dựa vào hình ảnh trong sáng, ngây thơ.

Họ thường có nhiều fan nam nhưng đối tượng này không trung thành và dễ thay đổi mỗi khi nhóm nhạc nữ mới ra mắt. Nhưng giờ đây, điều này đã không còn hợp xu hướng và hình ảnh trong sáng, ngây thơ dần được thay thế bằng phong cách girl crush tự tin. Nhờ đó, nhóm nhạc nữ thu hút nhiều fan cùng giới, trung thành hơn.

“Trước đây các nhóm nhạc nữ chỉ nổi tiếng ở thị trường nội địa, nhưng BlackPink đã mở rộng lượng người hâm mộ toàn cầu và TWICE chứng minh các nhóm nhạc nữ cũng có thể bán được một triệu album mỗi năm. Những thành tựu này dường như đã khiến ngành công nghiệp nhận thấy các nhóm nhạc nữ có tiềm năng thương mại”, nghiên cứu trưởng Kim Jin Woo của Gaon Chart Hàn Quốc cho biết.

TWICE bán hàng triệu album dù danh tiếng không như xưa. Ảnh: SBS.

Sự phát triển của hàng loạt nền tảng

Ngay cả khi đạt rating thấp Girls Planet 999 vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế. Các video của chương trình đã vượt qua hơn 400 triệu lượt xem trên YouTube và nền tảng khác. Hơn 2,6 tỷ video liên quan đến chương trình đã được đăng trên nền tảng chia sẻ video. Trong suốt 12 tập, Girls Planet 999 thu được tổng cộng khoảng 100 triệu lượt bình chọn của người hâm mộ từ 175 quốc gia.

Enhypen cũng trải qua trải nghiệm tương tự. I-Land có rating trung bình là 0,6%, nhưng nhóm nhạc nam đã xây dựng một sự nghiệp thành công từ đó. Album của nhóm là Dimension: Dilemma được phát hành vào tháng10 đã bán gần 820.000 bản trong tuần đầu tiên.

“Bất kể xếp hạng trong nước là bao nhiêu, ngày nay nhiều nền tảng và ứng dụng khác nhau cho phép nội dung lan truyền trên toàn thế giới, thu hút người hâm mộ quốc tế”, một người trong ngành phát sóng nói với Korea JoongAng Daily.

“Ảnh hưởng toàn cầu và việc đơn vị sản xuất chương trình có thể thu được một khoản lợi nhuận nhất định khi nhóm chính thức ra mắt là những động lực quan trọng để các kênh truyền hình tiếp tục tổ chức show sống còn”, người này cho biết thêm.

Thị trường Nhật Bản đang phát triển

Một yếu tố khác thúc đẩy sự hồi sinh của các chương trình sống còn cho nhóm nhạc nữ là thị trường Nhật Bản.

Trưởng nhóm nghiên cứu Kim Jin Woo cho biết: “Thành công của TWICE cho thấy chỉ cần đảm bảo thị trường Nhật Bản, một nhóm chắc chắn có thể đạt được thành công lớn. Trên phạm vi toàn cầu, fandom của TWICE có thể nhỏ hơn BlackPink, nhưng chiến thắng tại thị trường Nhật Bản là đủ”.

Các chương trình sống còn mang phong cách Kpop cũng đang phổ biến ở Nhật Bản. Năm 2020, JYP Entertainment hợp tác với Sony Music của Nhật Bản và ra mắt nhóm nhạc nữ NiziU thông qua chương trình Nizi Project.

Đây không phải nhóm nhạc Kpop vì tất cả thành viên của nhóm đều là người Nhật Bản, nhưng họ được áp dụng phương pháp đào tạo, âm nhạc và biểu diễn theo phong cách Kpop. Nhóm nhạc 9 thành viên nhanh chóng trở thành ngôi sao trong làng nhạc pop Nhật Bản chỉ sau thời gian ngắn hoạt động.

NiZiu lập nhiều thành tích khủng và trở thành người mẫu đại diện cho hàng loạt thương hiệu ngay khi ra mắt. Ảnh: JYP Entertainment.

FNC Entertainment - công ty quản lý Hàn Quốc đứng sau các nghệ sĩ FT Island, CNBlue, AOA, N.Flying, SF9, Cherry Bullet và P1Harmony - đang tổ chức chương trình Who is Princess? với sự hợp tác của kênh truyền hình Nhật Bản NTV.

Năm trong số 15 thí sinh sẽ ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc nữ mới tại Nhật Bản. Who is Princess? đang có tỷ suất người xem cao nhất trong số các chương trình truyền hình phát sóng cùng thời điểm tại Nhật Bản.

“Tỷ trọng của Trung Quốc đang giảm dần trong khi Nhật Bản tăng lên. Một nhóm nhạc nữ theo phong cách Kpop có thể trở nên nổi tiếng ở Nhật Bản. Đó là một lợi ích kinh doanh lớn được chia sẻ bởi các công ty giải trí ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản”, một người trong ngành công nghiệp âm nhạc cho biết.