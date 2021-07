Lý do Hoa hậu Trần Khải Lâm từ bỏ diễn xuất

Trần Khải Lâm chấp nhận rời xa màn ảnh nhỏ để tập trung chăm sóc chồng Trịnh Gia Dĩnh và hai con trai.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2013, Trần Khải Lâm gia nhập hãng phim TVB, đóng chính một số tác phẩm trước khi kết hôn và sinh hai con trai cho Trịnh Gia Dĩnh.

Theo South China Morning Post, từ cuối năm 2018, diễn viên Raising the Bar lùi về hậu trường chăm sóc gia đình, không còn mặn mà với màn ảnh nhỏ. Thêm nữa, việc ra mắt thương hiệu làm đẹp Snow Queen càng khiến Khải Lâm mất hút khỏi giới giải trí.

Người đẹp sinh năm 1991 dành toàn thời gian chăm sóc các con và kinh doanh, song cô thừa nhận vẫn nhớ cảm giác được đứng trước máy quay.

Cuộc đời Trần Khải Lâm bước sang trang mới với danh hiệu Hoa hậu Hong Kong 2013. Ảnh: South China Morning Post.

"Ưu tiên con cái hơn công việc"

Trả lời phỏng vấn South China Morning Post ngày 4/7, người đẹp xứ Cảng Thơm nói rằng nhiều thời điểm trong ngày, hình ảnh phim trường đông đúc - nơi mọi người làm việc cùng nhau để tạo nên bộ phim tuyệt vời, hiện lên trong đầu cô.

Với Khải Lâm, niềm vui tuổi trẻ là được hóa thân thành người khác, bước vào thế giới và thời đại khác. Những trải nghiệm lạ lẫm nhưng thú vị đó vẫn theo cô đến bây giờ.

Tuy nhiên, cô chấp nhận đổi công việc lấy sự bình yên bên tổ ấm. Khải Lâm chia sẻ: "Tôi phải ưu tiên con cái và gia đình hơn công việc".

Thương hiệu làm đẹp được ra đời gần đây cũng là thêm lý do để Khải Lâm đỡ nhớ nghề hơn. Cô nói: "Tôi lập thương hiệu này và quản lý công việc tại nhà. Nhờ đó, tôi có thể chứng kiến quá trình hai con lớn lên, ở bên chúng mỗi bước trên con đường trưởng thành. Cơ hội đó thật vô giá".

Gia đình hạnh phúc của Trịnh Gia Dĩnh - Trần Khải Lâm. Ảnh: Weibo.

Khải Lâm giành vương miện hoa hậu khi 22 tuổi sau lễ tốt nghiệp khóa Truyền thông tại Đại học Simon Fraser ở Vancouver, Canada. Và bất chấp chỉ trích từ dư luận, Khải Lâm quyết định trao cuộc đời cho Trịnh Gia Dĩnh - tài tử hơn cô 22 tuổi.

Hồi tưởng về những đàm tiếu, lời ra tiếng vào không hay, Khải Lâm nhìn nhận đó chẳng khác nào thử thách khiến cho vợ chồng cô càng phải cố gắng chứng minh tình yêu là vững bền.

Khải Lâm chia sẻ lịch trình công việc bận rộn đến đâu thì cô và ông xã luôn cố gắng xếp thời gian cho con cái. Cô tâm sự rằng: "Chúng tôi thích chơi với đám trẻ, đưa chúng đến công viên và thử nhiều món ăn mới ở nhà hàng".

Đi qua 3 năm hôn nhân đã rút ra cho Khải Lâm bài học về sự quý trọng những giây phút sum họp. Cô kể, con cái không thiếu thốn điều gì nhưng cô vẫn muốn bọn trẻ tự lập, đừng ỷ lại. Cô chỉ muốn con mình hạnh phúc và trở thành công dân tốt.

"Nuôi dạy trẻ con đã đủ khó. Vợ chồng tôi không muốn gây thêm áp lực cho chúng", cựu Hoa hậu Hong Kong nói thêm.

Từng được gọi là "Tiểu Lý Gia Hân"

Theo HK01, sự nghiệp diễn xuất của Trần Khải Lâm diễn ra từ năm 2014 đến đầu năm 2019. Cô đóng tổng cộng 11 phim trong giai đoạn đó.

Các ông lớn xứ Cảng Thơm đặc biệt o bé và giành nhiều vai chính cho Khải Lâm trong phim TVB, bao gồm Overachievers (2014), Raise the Bar (2015), Captain Of Destiny (2015), Blue Veins (2016) và Brother's Keeper II (2016).

Cùng với Phùng Doanh Doanh, Thái Tư Bối, Huỳnh Thúy Như thì Khải Lâm cũng được gọi là "diễn viên hoa hậu", hoặc biệt danh "Tiểu Lý Gia Hân" bởi vẻ đẹp sang trọng, đài các giống đàn chị.

Tuy nhiên, khả năng biến hóa, nhập vai của Khải Lâm không được đánh giá cao như tiền bối. Cũng bởi vậy mà Khải Lâm không muốn tiếp tục đóng phim.

Kể trên South China Morning Post, Khải Lâm nói ấn tượng và thú vị nhất là tham gia Blue Veins - nơi se duyên cho mối tình với Trịnh Gia Dĩnh, cũng như tạo cơ hội cho cô gặp nhiều bạn tốt. "Chúng tôi đã rất vui. Cả nhóm còn rủ nhau đi du lịch Hà Lan", cô nhớ lại.

Năm 2018, Khải Lâm lần đầu đóng phim điện ảnh với Keyboard Warriors, nội dung dựa trên sự kiện có thật trên chuyến tàu cao tốc ở Wan Chai, Hong Kong hồi 2015. Vai diễn của Khải Lâm là một phụ nữ ham vật chất. Với nữ diễn viên trẻ, trải nghiệm đó khá thú vị.

"Mọi người đổi tiền lấy một vé xem phim". Khải Lâm nói. Cô quan sát thấy khán giả điện ảnh khác với truyền hình là họ muốn được cảm nhận từng chi tiết chính xác đến chỉn chu, để không phải phí số tiền đã bỏ ra.

"Đóng phim điện ảnh tôi có áp lực riêng. Tôi tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về cách thể hiện trong từng cảnh, cách lột tả nhân vật bằng lời nói, thử nhiều âm vực, loại giọng khác nhau. Trong khi phim truyền hình, tôi thường quay rất nhiều cảnh trong thời gian ngắn" - Khải Lâm cho biết.

Tác phẩm gần nhất người đẹp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là Justice Bao: The First Year gồm 30 tập, phát hành hồi đầu năm 2019, tức đã ghi hình cuối 2018.

Gương mặt đẹp, thu hút của Trần Khải Lâm. Ảnh: South China Morning Post.

Theo South China Morning Post, hình tượng Khải Lâm trong mắt khán giả Hong Kong và làng giải trí châu Á nói chung là phụ nữ có cuộc sống hoàn hảo: xuất thân từ gia đình giàu có, từng du học nước ngoài, thắng giải hoa hậu và kết hôn với người đàn ông thành đạt.

Thế nhưng, Khải Lâm khẳng định đời cô không màu hồng. Từng có lúc người đẹp bước qua thăng trầm, đối diện với trầm cảm vào thời đại học sống xa nhà.

Hiện tại, cựu Hoa hậu Hong Kong đã bước sang tuổi 30 - độ tuổi mà cô gọi là cột mốc đáng nhớ trong đời. Khải Lâm chia sẻ thiên chức làm vợ, làm mẹ mang lại cho cô tinh thần và cách sống trách nhiệm hơn.

"Tôi suy nghĩ làm thế nào để mình trở thành hình mẫu cho các con. Vai trò làm việc từ lâu đã là điều tôi trân trọng và sẽ tận hưởng nó mỗi ngày trong quãng đời còn lại", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Lần gần nhất Trần Khải Lâm xuất hiện trên TV là cùng Dư An An và La Mẫn Trang dẫn dắt show tạp kỹ Sound of Mothers Every Day trên sóng TVB, hôm 3/4. Theo HK01, khách mời hôm đó là Viên Vịnh Nghi.