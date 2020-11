Lý do Hồ Hạnh Nhi là sao Hong Kong hiếm hoi thành công ở Trung Quốc

Không như nhiều diễn viên Hong Kong khác, Hồ Hạnh Nhi là ngôi sao hiếm hoi thông thạo tiếng Quan Thoại. Đây là lợi thế lớn giúp cô hoạt động nghệ thuật suôn sẻ ở Trung Quốc.

Ở xứ Cảng thơm, Hồ Hạnh Nhi từng được ca ngợi là “nữ hoàng màn ảnh nhỏ”, theo South China Morning Post. Sự nghiệp của mỹ nhân 41 tuổi từng chững lại khi cô kết hôn vào năm 2015. Thế nhưng giờ đây, Hồ Hạnh Nhi đang từng bước hâm nóng tên tuổi của mình.

Gần đây, người đẹp Hong Kong nhận được nhiều sự chú ý nhờ tham gia show thực tế Diễn viên mời vào chỗ 2. Tờ South China Morning Post vừa có cuộc trò chuyện cùng Hồ Hạnh Nhi, “mổ xẻ” những khó khăn cũng như bí quyết thành công của cô khi hoạt động tại Trung Quốc.

Màn tái xuất ấn tượng

Everybody Stand By 2 (Diễn viên mời vào chỗ 2) là chương trình ăn khách do Tencent TV sản xuất, vừa lên sóng vào hồi đầu tháng 10. Sau một thời gian dồn tâm huyết cho chuyện gia đình, Hồ Hạnh Nhi đã chọn show thực tế này để tái ngộ khán giả Đại lục.

Song, bà mẹ 2 con bộc bạch với tờ South China Morning Post rằng cô cảm thấy rất áp lực khi tham gia Diễn viên mời vào chỗ. Ở đó, mỹ nhân 41 tuổi phải tái hiện nhiều cảnh quay nổi tiếng trên màn ảnh. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội cho các ngôi sao khẳng định kỹ năng diễn xuất. Với riêng Hồ Hạnh Nhi, Diễn viên mời vào chỗ 2 là “đất” để cô phô diễn khả năng nhập vai lẫn sự nhạy bén về ngôn ngữ.

Hồ Hạnh Nhi nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả Đại lục khi xuất hiện trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ 2.

Trong một tập gần đây, Hồ Hạnh Nhi hóa thân thành Lý Hồng Cầm - một người phụ nữ nông thôn nghèo, nhân vật chính của bộ phim Dearest (Con thân yêu). Để khắc họa chân dung nhân vật, nữ diễn viên buộc phải nói được phương ngữ vùng An Huy.

“Tôi chỉ được nghe nói về nhân vật của mình 2 ngày trước khi chương trình bấm máy. Phương ngữ là thử thách khó nhằn nhất nhưng tôi buộc phải học. Tôi đã xem đi xem lại Dearest nhiều lần”, Hồ Hạnh Nhi chia sẻ.

Trong bộ phim gốc, vai diễn người phụ nữ thôn quê ấy được giao cho Triệu Vy. Màn trình diễn ấn tượng ở Dearest đã mang về cho mỹ nhân Hoàn Châu cách cách nhiều giải thưởng danh giá vào năm 2014. Giờ đây, Triệu Vy xuất hiện trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ 2 với tư cách giám khảo, bên cạnh những đạo diễn tên tuổi như Trần Khải Ca, Nhĩ Đông Thăng, Quách Kính Minh. Cô đã có dịp đánh giá kỹ năng của Hồ Hạnh Nhi.

Chứng kiến mỹ nhân Hong Kong nhập vai xuất thần, Triệu Vy dành lời khen có cánh cho khả năng nói phương ngữ vùng An Huy mượt mà, trôi chảy không kém tiếng mẹ đẻ (Quảng Đông) của đồng nghiệp.

Khả năng nói trôi chảy tiếng Quan Thoại và sự nhạy bén về ngôn ngữ giúp Hồ Hạnh Nhi gây ấn tượng mạnh với đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Hạnh Nhi tỏa sáng trong Diễn viên mời vào chỗ 2. Người đẹp họ Hồ từng nhận được vô số lời tán dương từ dàn giám khảo gạo cội khi vào vai cảnh sát Lạp Uẩn trong trích đoạn phim Ngộ sát. Đạo diễn - nhà văn Quách Kính Minh thậm chí còn tặng Hồ Hạnh Nhi thẻ cấp S dành cho diễn viên có trình độ xuất sắc.

Chìa khóa thành công ở Trung Quốc

Không chỉ nói trôi chảy phương ngữ vùng An Huy trong trích đoạn phim Dearest, Hồ Hạnh Nhi còn thông thạo tiếng Quan Thoại. Theo South China Morning Post, không ít khán giả nhầm tưởng cô là người Đại lục vì sự nhạy bén về ngôn ngữ.

Đó là chìa khóa giúp Hồ Hạnh Nhi chinh phục thị trường Đại lục.

South China Morning Post nhận định nếu không biết hoặc nói tiếng Quan Thoại kém, các ngôi sao Hong Kong sẽ gặp rào cản lớn khi tìm kiếm chỗ đứng ở showbiz Đại lục.

Hồ Hạnh Nhi là một ngoại lệ. Việc thành thạo tiếng Quan Thoại và năng lực tiếp thu ngôn ngữ mới xuất sắc đã mở ra cho mỹ nhân xứ Cảng thơm nhiều cơ hội diễn xuất hơn ở Đại lục, đồng thời, giúp cô nhập vai tốt, tự nhiên và giàu cảm xúc hơn. Phân đoạn Hồ Hạnh Nhi hóa thân thành người phụ nữ nói phương ngữ vùng An Huy trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ 2 là một ví dụ.

Hồ Hạnh Nhi là ngôi sao Hong Kong hiếm hoi thành công ở Đại lục, theo nhận định của tờ South China Morning Post.



Thông qua chương trình đó, Hồ Hạnh Nhi còn thể hiện sự lăn xả với nghiệp diễn. Nữ diễn viên khẳng định cô không ngại hóa thân thành một nhân vật kém sắc, có vẻ ngoài nhếch nhác như Lý Hồng Cầm.

Ngôi sao 41 tuổi tâm niệm rằng làm diễn viên giống như đeo một chiếc mặt nạ: “Diễn viên luôn phải đeo một chiếc mặt nạ khi làm việc. Rất khó để định hình cho chiếc mặt nạ đó. Diện mạo của nó phụ thuộc vào cách hóa trang. Chúng ta không nên để tâm quá nhiều tới bề ngoài”.

“Tôi chưa bao giờ rời bỏ”

Bên cạnh những tâm sự về lần tái xuất ở show thực tế Diễn viên mời vào chỗ 2, Hồ Hạnh Nhi còn hé lộ nhiều điều về cuộc sống riêng tư của cô.

Mỹ nhân họ Hồ bắt đầu bước chân vào làng giải trí sau khi đoạt ngôi vị á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1999. Bệ phóng từ đấu trường nhan sắc đưa cô thuận lợi gia nhập TVB, gặt hái nhiều thành tích gắn liền với các bộ phim truyền hình của đài này.

Theo South China Morning Post, danh xưng “nữ hoàng màn ảnh nhỏ” Hong Kong từng theo chân Hồ Hạnh Nhi nhiều năm trên con đường diễn xuất. Trước khi rời TVB vào năm 2015, cô thuộc hàng ngũ diễn viên đắt giá nhất của đài này.

Cô từng được coi là "nữ hoàng màn ảnh nhỏ" Hong Kong.



Sau khi tạm biệt TVB, Hồ Hạnh Nhi lên xe hoa với doanh nhân Lý Thừa Đức, liên tiếp sinh hạ 2 người con. Nói về cuộc sống mới, mỹ nhân Hong Kong cho biết cô tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và gia đình. “Đó là vấn đề mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải đối mặt. Tôi không thể phàn nàn, mà chỉ có thể cố gắng hết sức mình”, ngôi sao 41 tuổi bộc bạch.

Thời điểm Hồ Hạnh Nhi kết hôn và sinh con, có không ít thông tin cho rằng sự nghiệp của người đẹp đã xuống dốc, bản thân cô dường như cũng bỏ bê công việc. Nàng cựu á hậu còn bị chê cười về việc lựa chọn tham gia show truyền hình giải trí ở Đại lục như cứu cánh cho nghiệp diễn sắp bước vào giai đoạn tàn lụi.

Trước những ý kiến trái chiều, nữ diễn viên khẳng định: “Tôi chưa bao giờ rời bỏ (nghiệp diễn). Tôi chỉ là dành một chút thời gian để nghỉ ngơi sau khi sinh con, cụ thể là chỉ nghỉ một đến hai tháng. Tôi thầm biết ơn vì mình có thể nhanh chóng hồi phục. Diễn viên chẳng khác biệt so với phụ nữ làm việc trong những lĩnh vực khác, cũng chỉ có 10 tuần nghỉ thai sản theo luật Hong Kong. Tôi vẫn duy trì công việc phù hợp với mình”.

Hồ Hạnh Nhi khẳng định cô chưa bao giờ có ý rời bỏ nghiệp diễn.

Để cân bằng giữa công việc và gia đình, Hồ Hạnh Nhi đã chia sẻ việc chăm sóc con cái với chồng. Bà mẹ 2 con cho biết ông xã của cô nhận “nhiệm vụ” chăm sóc con trai cả tại Hong Kong, còn nữ diễn viên cùng cậu con trai thứ hai chuyển tới Đại lục. Hồ Hạnh Nhi thường đưa con đến phim trường, vừa chăm con, vừa đáp ứng công việc của một diễn viên.

“Đó là một trải nghiệm rất khác đối với tôi khi đưa con đến nơi làm việc. Trong quá khứ, tôi rất sợ người khác đánh giá mình là một diễn viên thiếu chuyên nghiệp nếu làm như vậy. Nhưng tôi buộc phải đưa con đi cùng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, kéo theo lệnh đóng cửa diễn ra tại nhiều nơi khiến việc di chuyển trở nên khó khăn”, Hồ Hạnh Nhi tâm sự với tờ South China Morning Post.

Dẫu vất vả, ngôi sao 41 tuổi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất, cô vừa có thể thỏa mãn đam mê diễn xuất, vừa có thể ở bên cạnh con của mình.