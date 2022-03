Lý do Han Ga In kết hôn ở tuổi 24

Gánh nặng thành bại trong sự nghiệp nghệ thuật và tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình khiến Han Ga In sớm kết hôn.

Ngày 11/3, tại chương trình thực tế Circle House, nữ diễn viên Han Ga In chia sẻ lý do lập gia đình sớm. Ngôi sao Mặt trăng ôm mặt trời cho biết áp lực cạnh tranh cùng nỗi sợ thất bại và cô đơn khiến cô quyết định lên xe hoa khi chỉ mới 24 tuổi.

"Tôi cảm thấy bản thân phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ những diễn viên cùng lứa. Tôi không muốn họ hay khán giả thấy tôi thất bại. Tôi cũng gặp khó khăn khi đối mặt với việc hào quang bị cướp mất. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên cưới sớm và rời ngành giải trí", Han Ga In nói.

Theo Han Ga In, nguyên nhân khác khiến cô kết hôn sớm là vì có tuổi thơ không êm đềm, thiếu thốn tình cảm từ cha. Do đó, khi gặp người đàn ông phù hợp, mang đến sự an toàn và tin tưởng, Han Ga In không muốn bỏ lỡ, lựa chọn gắn bó lâu dài.

Han Ga In cưới tài tử Yeon Jung Hoon khi sự nghiệp đang thăng hoa. Ảnh: KoreaBoo.

"Tôi có một gia đình không trọn vẹn, vì vậy, tôi muốn bản thân trở thành một phần hạnh phúc của gia đình chồng. May mắn là tôi đã làm được điều đó khi ở cạnh Yeon Jung Hoon. Nhờ anh ấy tôi thấy được hình ảnh người cha, gia đình mà bản thân mơ ước, được chữa lành những tổn thương trong quá khứ", nữ diễn viên chia sẻ.

Han Ga In sinh năm 1982. Cô là diễn viên nổi tiếng, thực lực. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Mặt trăng ôm mặt trời, Architecture 101, Ma nữ Yoo Hee...

Năm 2005, Han Ga In kết hôn cùng nam diễn viên Yeon Jung Hoon, bạn diễn của cô trong bộ phim Khăn tay vàng. Năm 2016, cô đón con gái đầu lòng ở tuổi 35. Ba năm sau, cô sinh con trai thứ hai. Do sinh con muộn, nữ diễn viên chia sẻ gặp áp lực khi vướng tin đồn bị vô sinh, hôn nhân rạn nứt.