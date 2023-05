Lý do Hailey chưa sinh con cho Justin Bieber

Ngày 14/5, trả lời phỏng vấn The Sunday Times, Hailey Bieber cho biết vợ chồng cô đều yêu trẻ con và muốn sớm đón thành viên mới trong gia đình. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cô lại buồn và khóc vì nhiều lý do.

"Tôi muốn sinh em bé nhưng lại sợ. Người ta bàn tán về vợ chồng tôi hoặc bạn bè tôi là đủ rồi. Chẳng thể tưởng tượng được cảm giác ra sao khi chứng kiến cảnh con mình bị người khác soi mói", người mẫu tâm sự.

Hailey nói nếu có con, cô và Justin sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con mình, miễn là bọn trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn.

Cũng tại buổi phỏng vấn, chân dài sinh năm 1996 trải lòng về cơn đột quỵ nhẹ vào tháng 3/2022. Cô cho biết: "Một ngày sau khi tôi nhập viện, thông tin đã xuất hiện tràn lan trên Internet. Nhân đây tôi muốn nói về tất cả chuyện xảy ra theo góc độ của người trong cuộc, bởi vì có rất nhiều người đưa tin không chính xác".

Theo Hailey, nếu cô im lặng sẽ tạo cơ hội cho người khác đưa câu chuyện đi xa hơn. Sau tất cả, người mẫu vẫn ổn và hy vọng chuyện bệnh tật của mình không bị mang ra làm trò đùa trong các hội nhóm antifan.

Trước đó, Hailey nhiều lần vướng tin đồn mang thai nhưng người mẫu đã liên tục phủ nhận. Cô từng đăng ảnh selfie kéo áo lên để lộ bụng, và khẳng định mình chưa mang bầu như báo lá cải tung tin đồn. Vợ Justin gây bất ngờ khi cho biết: "Tôi có một u nang trên buồng trứng có kích thước bằng quả táo".

Người mẫu giải thích cô không bị lạc nội mạc tử cung hay hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), nhưng đã bị u nang buồng trứng vài lần, khiến cô không bao giờ cảm thấy vui vẻ.

"Tôi cảm giác đau đớn, nhức nhối, buồn nôn, chướng bụng và bị chuột rút. Căn bệnh này khiến tôi dễ xúc động", Hailey chia sẻ.

