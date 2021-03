Lý do gia đình trẻ chuộng Toyota Innova 2021

Không gian ngồi rộng rãi, xe chạy êm, chi phí vận hành thấp, ít hỏng khiến MPV Toyota Innova được nhiều gia đình trẻ lựa chọn.

2020 là năm thách thức với thị trường ôtô Việt Nam bởi dịch Covid-19 khiến một số giai đoạn sản xuất và hoạt động kinh doanh đình trệ. Bên cạnh đó, những khó khăn về kinh tế trong năm ngoái cũng khiến nhiều người trẻ thay đổi suy nghĩ về việc lựa chọn giữa mẫu MPV gia đình hiệu quả hay xe SUV giá rẻ. Với xu hướng tiêu dùng thiết thực, nhiều gia đình chọn Toyota Innova 2021.

Tính đa dụng giúp Innova là mẫu xe hàng đầu được nhiều gia đình trẻ lẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn.

Với hơn 140.000 xe trao tay khách hàng Việt trong gần 15 năm qua, Innova ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Cùng với đó, ưu thế về tính đa dụng giúp mẫu xe này trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hay tổ chức có nhu cầu sử dụng xe phục vụ di chuyển nội bộ.

Anh Nguyễn Phi Long (33 tuổi, Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi mua xe được 5 năm. Không gian ngồi rộng rãi, chở nhiều đồ. Xe chạy êm, chi phí vận hành thấp, ít hỏng. Với tôi, Toyota Innova đáp ứng đủ nhu cầu và tôi vẫn chưa muốn đổi xe dù có điều kiện”.

Phiên bản nâng cấp Innova 2020 có nhiều cải tiến về trang bị và tiện nghi.

Tháng 10/2020, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp Innova 2020 với những cải tiến về trang bị và tiện nghi, mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Không chỉ phát huy vai trò là mẫu xe đa dụng thiết thực, Innova 2020 còn phong cách hơn khi phiên bản Venturer được trang bị bộ bodykit thể thao trẻ trung, bắt mắt. Cụm đèn Halogen 4 bóng được thay thế bằng đèn Halogen và LED, đồng thời tích hợp đèn chờ dẫn đường và đèn chiếu sáng ban ngày, giúp tài xế giảm đi nỗi lo khi lái xe ban đêm.

Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng nâng cấp chức năng chỉnh điện cân bằng góc chiếu đèn và bổ sung đèn LED sương mù hiện đại. Những thay đổi về diện mạo giúp Innova chinh phục nhóm khách hàng trẻ tuổi có nhu cầu mua xe phục vụ gia đình.

Diện mạo mới giúp Innova chinh phục nhóm khách hàng trẻ tuổi có nhu cầu mua xe phục vụ gia đình.

Bên cạnh đó, Innova 2020 vẫn giữ ưu thế không gian nội thất rộng rãi, thoải mái và an toàn. Tại Việt Nam, Innova 2020 là một trong số ít mẫu xe được đánh giá 5 sao an toàn của ASEAN NCAP, nhờ trang bị 7 túi khí cùng các tính năng an toàn hiện đại, như hệ thống phanh ABS - BA - EBD, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, đèn báo phanh khẩn cấp...

Phiên bản Venturer còn có cảm biến hỗ trợ đỗ xe 6 điểm và camera lùi, giúp người dàng đỗ xe an toàn. Ngoài ra, phiên bản 2.0E MT hiện đại hơn với màn hình cảm ứng 7 inch tiêu chuẩn, trong khi tính năng khởi động bằng nút bấm xuất hiện trên bản Venturer và 2.0G.

Innova 2020 trang bị 7 túi khí cùng các tính năng an toàn hiện đại, được đánh giá 5 sao an toàn của ASEAN NCAP.

Anh Thành Chung (36 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ trên một diễn đàn ôtô: “Mua Innova chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Khung gầm, máy móc ngon, giữ giá tốt”. Tương tự, anh Trần Thắng (43 tuổi, lái xe dịch vụ 10 năm) cho biết: “Tôi chạy taxi 10 năm và vẫn trung thành với Innova. Xe rộng rãi, máy khỏe mà tiết kiệm xăng, ít hỏng hóc”.

Innova được xem là “Biểu tượng của sự đa dụng và tiện lợi”.

Ở thế hệ xe mới, Innova có 4 phiên bản gồm 2.0E MT, 2.0G AT. Venturer và 2.0V. Mức giá dao động từ 750 triệu đồng đến 997 triệu đồng. Riêng phiên bản 2.0E MT được áp dụng bộ quà tặng gồm gói thay dầu máy, lọc dầu và kiểm tra xe miễn phí 3 năm, tương đương 20 triệu đồng.

Với những ưu thế nổi bật so với các dòng xe khác trong cùng phân khúc, Innova ngày càng xứng đáng với danh xưng “Biểu tượng của sự đa dụng và tiện lợi”, là bạn đồng hành tin cậy của các gia đình Việt trên mọi nẻo đường.

