Lý do game thủ giao tranh kịch tính tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân

Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 trở nên kịch tính hơn với tinh thần “giao tranh hết cỡ, không bỏ lỡ” vì hiệu suất cá nhân, tinh thần đồng đội, sự tự tôn bên trong mỗi game thủ.

Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 sắp cán đích với gần 200 trận đấu được diễn ra. Xuyên suốt từ vòng loại đến vòng bảng, tiến tới play-off chung kết, mùa giải năm nay được đánh giá mãn nhãn và kịch tính.

Thông điệp quyết chiến từ bài hát chủ đề Keep fighting của mùa giải đến tinh thần "giao tranh hết cỡ, không bỏ lỡ" truyền cảm hứng bởi Castrol Power1 được game thủ thấm nhuần và hưởng ứng rộng rãi. Lai Bâng, ADC, ProE, XB… chia sẻ họ luôn bước vào mỗi trận đấu bằng tâm thế phải giao tranh hết cỡ, quyết chiến quyết đấu. Mỗi khi đuối sức, game thủ lại nghĩ về 4 lý do đưa họ tới giải đấu này.

Thể hiện hiệu suất cá nhân

Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 đánh dấu sự trở lại của “huyền thoại” người đi rừng ADC sau tin đồn giải nghệ, cùng “cựu vương” Team Flash quay về đòi lại ngôi vua. Ở chiều ngược lại, “thần đồng” đi rừng thế hệ mới Lai Bâng cũng nôn nóng xô đổ kỷ lục, cùng “tân vương” Saigon Phantom giữ vững ngai vàng mùa tiếp theo. Chính áp lực đứng trên đỉnh cao khiến game thủ 2 đội liên tục “giao tranh hết cỡ” để thể hiện hiệu suất cá nhân.

Lai Bâng thi đấu xuất sắc ở vòng bảng Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân năm nay.

Mỗi trận đấu, ca khúc chủ đề Keep fighting lại vang lên câu hát: “Đằng sau lưng có thể chỉ toàn là những lời chỉ trích. Vì cuộc đời vốn không đẹp được tựa như trong tranh. Ngày không xa những nỗi đau sẽ tạo nên kỳ tích”. Bất cứ ngôi sao nào cũng sẽ gánh áp lực dư luận, nếm nỗi đau thất bại. Nhưng sau vấp ngã, bế tắc, tuyệt vọng…, chỉ cần giữ vững tinh thần “giao tranh hết cỡ, không bỏ lỡ”, game thủ chuyên nghiệp có thể tiến tới thành công.

Vì tình bạn, tình đồng đội

Liên Quân Mobile là giải đấu đồng đội, nơi mỗi game thủ cống hiến từng kỹ năng riêng. Dù điêu luyện thế nào, ADC cũng chỉ là số 0 nếu không có đường giữa XB hay trợ thủ ProE... Chỉ có đoàn kết và sát cánh chiến đấu bên nhau, game thủ mới có thể biến “zero thành hero”. Ở nơi đó, gã trợ thủ lạnh lùng ProE luôn âm thầm hỗ trợ đồng đội, sẵn sàng bỏ vị trí để cứu anh Gấu bị Bâng chém trên sàn đấu, làm “công thần” khuyên bố mẹ ADC đưa đồng đội quay trở lại.

Sau tin đồn giải nghệ 3 năm qua, ADC Trần Đức Chiến quay lại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021.

Tinh thần đồng đội ngày càng được đẩy lên cực đại nhờ sự ủng hộ của Castrol Power1. Đây là năm đầu tiên Đấu Trường Danh Vọng có thêm giải “Castrol Power1 Team of the Week” để vinh danh đội tuyển đạt hiệu suất thi đấu cao nhất mỗi tuần, chiến thắng chung cuộc “Castrol Power1 Victory of the Season” dành cho trận chung kết đầy kịch tính và cúp vàng “Castrol Power1 Victory”. Giải thưởng tôn vinh tình bạn, không chỉ sống cho bản thân, mà luôn hết mình trong từng trận chiến cùng đồng đội. Chỉ có đoàn kết và ăn ý, game thủ mới có thể tăng tốc để chiến thắng.

Vì tự tôn và cải thiện bản thân

Giới gamer có phong trào “gáy” sớm, gắt nhưng thú vị. Đây là cách để game thủ đề cao bản thân, sức mạnh đội nhà và răn đe đối thủ hãy dè chừng. Không nói suông, họ chọn “giao tranh hết cỡ” vì lòng tự tôn và cải thiện bản thân qua mỗi trận đấu. Đó là lý do người hâm mộ thấy Lai Bâng, ADC và đồng đội… táo bạo khi thử sức với các vị tướng mới, chiến thuật mới.

ProE giữ phong độ cao tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021.

Dù là Team Flash hay Saigon Phantom, không game thủ nào thuận lợi đến với thể thao điện tử mà không vấp phải khó khăn, ánh nhìn nghi ngại của gia đình và xã hội. XB thậm chí từng bị bố mẹ cấm cản và đánh đòn nhiều vì chơi game, song vẫn không bỏ lỡ đam mê. Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 là lãnh địa mà họ phải giao tranh hết cỡ một lần nữa để bảo vệ lòng tự tôn, chứng minh với cả thế giới về lựa chọn của mình.

Để không bỏ lỡ vinh quang

Theo đuổi bộ môn thể thao điện tử là đam mê, nhưng động lực đưa game thủ đến Đấu Trường Danh Vọng hết mùa này đến mùa khác là đỉnh vinh quang. Bất cứ ai say mê Esports đều mong chờ khoảnh khắc phấn khích khi vượt qua cả nghìn đối thủ, trở thành nhà vô địch giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất quốc gia. Nhất là trong mùa giải đặc biệt như năm nay, với sự tài trợ của Castrol Power1 và đối tác, mức tiền thưởng có giá trị lên đến gần 3 tỷ đồng .

Theo Castrol Power1, giải thưởng tăng kỷ lục bởi các gamer xứng đáng với niềm tin “sống hết cỡ” và tinh thần “giao tranh hết cỡ” để cống hiến cho khán giả những trận đấu mãn nhãn, đầy kịch tính. Nhà tài trợ muốn cổ vũ và tạo động lực để các đội tuyển có thể tăng tốc trên chặng đường đến chiến thắng vinh quang tại Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 và xa hơn thế nữa.

ADC, ProE, XB từng khóc vì vô địch thế giới nhưng lại bỏ lỡ tấm vé tham dự SEA Games 2019. Tuy nhiên, với nguồn cảm hứng từ Castrol Power1, các game thủ sẽ có thêm động lực để đại diện cho quốc gia lấy lại khoảnh khắc vinh quang tại SEA Games 2021.