Lý do Emily Blunt từ chối vào vai siêu anh hùng

Emily Blunt chia sẻ cô không có hứng thú với những vai diễn siêu anh hùng.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter, Emily Blunt đã chia sẻ rằng vai diễn siêu anh hùng chưa bao giờ nằm trong tầm ngắm của cô.

“Tôi thực sự hiểu rằng phim siêu anh hùng giống như một tượng đài điện ảnh với rất nhiều người. Nhưng ngược lại, tôi không cùng quan điểm với họ. Bản thân tôi không hề có bất kỳ mong muốn nào với việc tham gia dự án phim siêu anh hùng”, Blunt nói.

Emily Blunt từng dính vào tin đồn với nhân vật Susan Storm trong MCU. Ảnh: Comic Book.

Trước đó, trong chương trình The Howard Stern Show, Emily Blunt cũng có chia sẻ tương tự khi tiết lộ khoảnh khắc cô suýt được lựa chọn vào vai Black Widow trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

“Tôi rất thích nhân vật Iron Man và bản thân bị cuốn hút bởi nhân vật này khi được mời vào vai Black Widow. Tôi rất muốn được làm việc cùng với Robert Downey Jr., nhưng tôi lại cảm thấy bản thân không phù hợp với dòng phim này”, Blunt chia sẻ.

Nữ diễn viên tiếp tục: "Tôi không muốn tham gia các dự án phim siêu anh hùng vì còn đang bận với nhiều dự án điện ảnh khác và các chương trình truyền hình. Cũng có khả năng tôi tham gia một bộ phim về siêu anh hùng nhưng đó sẽ phải là một dự án khiến tôi cảm thấy thú vị”.

Tài năng của Emily Blunt được thể hiện qua những vai diễn trong The Devil Wears Prada (2006), Edge of Tomorrow (2014), A Quiet Place (2018). Kể từ khi Marvel Studios có thông báo khởi động lại dự án Fantastic Four, nhiều người hâm mộ đã rất hy vọng vào việc cô sẽ tham gia với vai diễn Sue Storm/Invisible Woman.