Lý do doanh số bán ôtô tháng 10 tăng hơn gấp đôi

Việc tất cả đại lý ôtô trên toàn quốc được hoạt động trở lại cộng với thông tin Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ giúp doanh số bán ôtô tháng 10 tiến sát mốc 30.000 chiếc.

Số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 10 đạt 29.797 xe, tăng 120% so với tháng 9 nhưng vẫn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, số xe du lịch bán ra là 19.865 chiếc (tăng 138% so với tháng trước), xe thương mại 9.492 chiếc (tăng 94%) và xe chuyên dụng 404 chiếc (tăng 45%). Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 15.344 chiếc, tăng 110%; số lượng bán ra của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.453 xe, tăng 132%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số bán ôtô tại Việt Nam tăng và tiến sát lại mốc 30.000 chiếc/tháng.

Trao đổi với Zing, đại diện VAMA lý giải doanh số tăng trong tháng 10 nhờ vào 2 yếu tố chính. Thứ nhất là việc tất cả đại lý ôtô trên toàn quốc hoạt động trở lại và sự phục hồi nhanh chóng của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 132% so với tháng trước. Thứ hai là thông tin từ Chính phủ về việc áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ, được áp dụng từ ngày 15/11.

Tuy nhiên, doanh số tháng 10 vẫn giảm 10,4% so với tháng 10 năm 2020. Doanh số bán ra của thị trường lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ trong thời điểm trước đại dịch (so với mười tháng năm 2019 giảm 16%).

DOANH SỐ BÁN ÔTÔ TẠI VIỆT NAM TỪ THÁNG 4

Nhãn Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Số xe bán ra chiếc 30065 25585 23587 16035 8884 13537 29797

Trong tháng 10, Thaco tiếp tục là thương hiệu bán được nhiều xe nhất với 9.738 chiếc, tiếp đến là Toyota với 7.076 chiếc (chưa kể Lexus). Hai hãng này cũng có số xe bán ra nhiều nhất từ đầu năm, với Thaco là 74.645 chiếc và Toyota là 45.131 chiếc (chưa kể Lexus).

Đối với VinFast, tháng 10 hãng xe này bán được 2.218 xe Fadil, 537 xe Lux A2.0 và 565 xe Lux SA2.0, đạt doanh số 3.320 xe. Như vậy, 10 tháng đầu năm, VinFast đã bán tổng cộng 28.847 xe, bao gồm 19.886 xe Fadil, 5.308 xe Lux A2.0 và 3.653 xe Lux SA2.0.

Ford Ranger 5 chỗ là mẫu xe bán chạy nhất tháng 10 với 2.583 chiếc, tiếp đến là Toyota Corolla Cross với doanh số 2.402 chiếc. Đứng thứ ba là VinFast Fadil.

Tính từ đầu năm, tổng doanh số bán xe của toàn thị trường đạt 218.734 chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ôtô du lịch giảm 4%, xe thương mại tăng 20% và xe chuyên dụng tăng 50%.

Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 9%, còn xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giai đoạn cuối năm 2021 và thời gian tới, các dòng ôtô du lịch dự báo tiếp tục được người dùng trong nước quan tâm nhiều hơn, khi mà phương tiện cá nhân được đánh giá là thuận tiện cho nhu cầu di chuyển và giúp phòng tránh dịch bệnh.

Nắm bắt nhu cầu mua xe này, các nhà sản xuất cũng đã và đang dồn sức để ra mắt loạt sản phẩm mới nhằm thu hút khách hàng.