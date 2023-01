Lý do đô vật Mỹ từ bỏ theo đuổi 'Batman'

Diễn viên 54 tuổi từ bỏ vai phản diện Bane trong DCU vì cho rằng mình đã "lớn tuổi". Anh nghĩ James Gunn và DCU cần những gương mặt trẻ trung hơn, mới lạ hơn.

Bautista từng mơ ước được nhận vai phản diện Bane của DCU. Ảnh: Cbr.

Mới đây, nam diễn viên Bautista đã tiết lộ lý do từ bỏ vai diễn Bane trong bom tấn Batman.

Chia sẻ với tờ Insider, anh cho rằng mình đã quá “già” để hóa thân thành nhân vật phản diện nổi tiếng của DC.

“Tôi từng bàn bạc với James Gunn về vai diễn này. Nhưng anh ấy đang hướng tới việc tái khởi động DC. James bắt đầu từ việc kiến thiết mọi thứ tươi mới hơn, trẻ trung hơn. Tôi nghĩ đó là một quyết định chính xác. Để xây hồi sinh cả một vũ trụ điện ảnh, James cần phải xây dựng lại mọi thứ và việc đầu tiên anh ấy cần làm là tuyển chọn những diễn viên trẻ trung hơn”, ngôi sao 54 tuổi tiết lộ.

Theo Bautista, việc James Gunn tái khởi động DC là một quá trình dài hơn, có thể lên tới cả thập kỷ. Đó cũng là lý do khiến anh không thể gắn bó với vai diễn nổi tiếng này. “Một phần, tôi không biết liệu mình có thể đáp ứng được các yêu cầu về thể chất hay không. Mặt khác, tôi không nghĩ mình còn đủ sức bền để lên kế hoạch trước cho các bộ phim”, anh tiết lộ thêm.

Trước khi lấn sân diễn xuất, Bautista từng là đô vật chuyên nghiệp. Ảnh: Teahub.

Kể từ thời điểm nổi tiếng khi tham gia Guardians of the Galaxy (2014), Bautista đã được fan gợi ý nhận vai Bane trong DCU. Bản thân nam diễn viên cũng thừa nhận rất thích vai diễn này. Tháng 5/2021, Bautista từng tổ chức họp bàn với hãng phim Warner Bros. để đề bạt nguyện vọng. Trước đó, vai diễn Bane từng được thể hiện bởi Robert Swenson trong Batman & Robin (1997) và Tom Hardy trong bom tấn The Dark Knight Rises (2012).

Dave Bautista sinh năm 1969, là một cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ gốc Hy Lạp-Philippines. Anh từng thi đấu cho World Wrestling Entertainment (WWE) rải rác một số năm trong giai đoạn từ 2002-2019. Ngoài sự nghiệp đấu vật nổi tiếng, Bautista còn được chú ý khi đóng vai Drax the Destroyer trong vũ trụ điện ảnh Marvel.