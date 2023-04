Lý do Điệp viên 007 không phải một người trẻ

Hoạt hình Nhật đánh bại bom tấn tỷ đô 'Avatar 2' ngoài phòng vé

The First Slam Dunk đứng đầu phòng vé Nhật Bản suốt 8 tuần liên tục. Bom tấn "Avatar: The Way of Water" của đạo diễn James Cameron cũng không thể xô đổ vị trí này.